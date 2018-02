Di Maio | Mai parlato di inciuci o scambi di poltrone

Reuters : «Di Maio disponibile a governo con Pd - Fi e Lega». Ma lui smentisce : L’agenzia cita una fonte che era all’incontro a Londra tra il leader 5Stelle e i rappresentanti dei maggiori fondi di investimento. Lui: «Quanto riportato non è vero, forse problema di traduzione»

Elezioni - fonte Reuters : “Di Maio disponibile a governo con Pd - Fi e Lega”. Lui : “Falso - mai parlato di inciuci” : Luigi Di Maio “ha detto che, se le Elezioni porteranno ad uno stallo politico, prevede una maggioranza di governo a quattro costituita da M5s, Pd, Forza Italia e Lega”. Secondo una fonte anonima citata dall’agenzia Reuters, il leader del Movimento 5 stelle avrebbe parlato della disponibilità del suo partito alle larghe intese di fronte agli investitori internazionali incontrati mercoledì a Londra. “Quanto riportato non ...

Di Maio : mio appello a tutti - no inciuci : 21.30 "Quanto riportato dalla Reuters non corrisponde al vero. Agli investitori internazionali incontrati oggi a Londra ho ribadito ciò che ho sempre detto:che il giorno dopo il voto, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo". Così su Fb Di Maio, ...

