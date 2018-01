' Di Maio? È solo una fake news' Parte la sfida di Sgarbi a Pomigliano

M5S - Di Maio solo al comando. Grillo - addio al veleno Video : Il megafono si è spento, il trascinatore di piazza ha ceduto il testimone. La trasformazione del Movimento5Stelle in atto gia' da diversi mesi si è conclusa con l’addio di #Beppe Grillo. Un percorso condiviso a detta del nuovo capo politico e candidato premier, Luigi Di Maio [Video], che non poteva che provocare uno scossone importante. Il tutto a poche settimane dal 4 marzo, appuntamento che ora più che mai diviene un vero dentro o fuori per il ...

“Da Di Maio solo spocchia”. Ma la Lega lascia aperta la strada a un possibile patto dopo il voto : «solo fantasia». Matteo Salvini liquida in maniera un po’ troppo sbrigativa l’ipotesi di un avvicinamento futuro al M5S. Non può dire altro a 38 giorni dal voto. Sta chiudendo le liste elettorali e concordando faticosamente le candidature nei collegi uninominali con Berlusconi e Meloni. In un centrodestra in pieno assetto elettorale può distinguers...

Di Maio riapre lo scontro sui vaccini : 'Solo quattro obbligatori' : 'Per gli altri solo una raccomandazione' ha detto il candidato premier pentastellato. Insorge il ministro Lorenzin e parte del centrodestra

'Se vince il M5s la legge Lorenzin salta - solo 4 vaccini obbligatori'. Così Di Maio riaccende la disputa : La ministra della Salute twitta subito 'Di Maio come Salvini, il populismo parla la stessa lingua'. Critiche ovvie da una parte del centrodestra e dal Pd. Il leader della Lega plaude: 'scelta ...

Vaccini - Di Maio : "Nessun obbligo - vanno solo raccomandati' - : Il candidato premier del M5S alle prossime elezioni politiche annuncia: "Faremo una legge per come era prima del decreto Lorenzin". Pochi giorni fa la promessa di cancellazione della norma da parte ...

Vaccini - Di Maio : "No all'obbligo - solo per raccomandazioni" : In caso però M5s non arrivasse a questa soglia - ha ribadito - se noi saremo la prima forza politica del Paese chiederemo di convergere sui temi. Faremo un appello pubblico la sera delle votazioni e ...

Vaccini - Di Maio : No all'obbligo - solo per raccomandazioni : "Faremo una legge sui Vaccini", ha affermato Luigi Di Maio durante un'intervista a Un giorno da pecora, su Radio 1. Il candidato premier del M5s ha detto che l'intenzione è quella di elimare il decreto Lorenzin: "Faremo una legge sulla raccomandazione dei Vaccini, noi siamo a favore della raccomandazione dei Vaccini e per l'obbligo, ma come era inteso prima del decreto Lorenzin", ha ...

'Di Maio ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per il mio amico Grillo. Renzi? Ha un'abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa ... : Io, senza voler fare politica, dico che queste persone mi piacciono, perché oneste, si accontentano di quel che prendono". Piena fiducia dunque nel candidato premier grillino Luigi Di Maio: "Non è ...

Orietta Berti : "Luigi Di Maio? Ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per Grillo" : "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Orietta Berti, ospite a "Un giorno da pecora", si sbilancia sulle sue intenzioni di voto per le prossime elezioni.La cantante, durante il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, ha espresso dei timori per la questione "alleanze", ma è convinta che i pentastellati meritino di governare: "Quello mi preoccupa un po'. ...

Di Maio : M5s sburocratizzerà davvero - Calderoli fece solo scena : Genova, 11 gen. (askanews) 'Calderoli fece una grandissima e suggestiva operazione mediatica col lanciafiamme ma girando il Nord gli imprenditori mi dicono che non è cambiato nulla dal punto di vista ...

Luigi Di Maio - la fuga del candidato premier : candidato solo nel proporzionale? : Mancano ancora parecchi giorni alla chiusura delle liste, che cade a fine mese, ma le indiscrezioni, come è noto, continuano a fioccare. Anche su Luigi Di Maio , candidato premier M5s, il quale - pare ...

M5s - Di Maio rivendica le “multe per i cambiacasacca”. E sulle nuove regole : “Ci stiamo solo attrezzando per governare” : Mattinata Lombarda per il leader M5s Luigi Di Maio, che si è recato a Gorgonzola per un incontro pubblico in un bar del centro. “Nelle nuove regole il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni”. Di Maio è stato accompagnato da Davide Casaleggio, che alla domanda sulla possibile evoluzione del Movimento in partito taglia corto: “Non credo”. “Le regole saranno ...

Luigi Di Maio/ Il M5S può governare da solo : ecco come costruirò la maggioranza : Luigi Di Maio: “Il MoVimento 5 Stelle può governare da solo”. E spiega come intende costruire la maggioranza. Le ultime notizie sul candidato premier grillino(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:17:00 GMT)

M5s - Mattarella raffredda Di Maio Governo solo con maggioranza certa : Dopo la frizione Berlusconi-Salvini, Luigi Di Maio vede i 5 Stelle sempre più vicini al Governo: "Siamo ancora più vicini al Governo, ancora piu vicini". Forse ha ragione Di Maio o forse ha fatto i conti senza l'oste, un oste particolarmente attento ed importante perchè abita al Quirinale, scrive La Verità. Ma andiamo con ordine Segui su affaritaliani.it