Di Maio a investitori - M5S non populista : ANSA, - LONDRA, 31 GEN - "Noi non siamo populisti, abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare al governo per cambiare l'Italia". Così Luigi Di Maio a Londra, anticipando all'ANSA i primi ...

Luigi Di Maio a Londra tranquillizza gli investitori : "Non siamo populisti" : "Noi non siamo populisti, abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare al governo per cambiare l'Italia". Così Luigi Di Maio a Londra, anticipando all'Ansa i primi contenuti di una visita tutta dedicata a "incontri con investitori internazionali". "Abbiamo ottimi feedback", aggiunge poi il candidato premier del Movimento 5 Stelle, sia sul nostro programma sia sui nomi della nostra lista di candidati."Stiamo raccontando (agli ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : 'Taglieremo il debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue' : ...tutte quelle ricette economiche che possono essere applicate fin da subito anche nel nostro Paese per migliorare la qualità della vita degli Italiani e riuscire a migliorare e a sviluppare l'economia ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : "Taglieremo il debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue" : Luigi Di Maio vola fuori dall'Italia per "rassicurare" gli investitori: direzione City, cuore pulsante del capitalismo. Questa volta sarà ancora più difficile accreditarsi poiché l'accoglienza a Londra non è stata delle migliori dal momento che il Financial Times ha parlato di M5s come di un partito populista da "infarto finanziario" se con la Lega Nord dovesse andare al governo. Quindi insieme all'economista Lorenzo ...