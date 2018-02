David Petraeus - ex Cia : “Gli attacchi informatici superano la nostra immaginazione strategica” : TEL AVIV – Secondo il rapporto che analizza le aspettative e le preoccupazioni dei Ceo a livello globale, presentato al Cybertech di Tel Aviv da Grant Waterfall, Cybersecurity and Privacy Leader per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Pwc, il 2018 si preannuncia come un anno segnato da un maggiore ottimismo rispetto al 2017 per quanto riguarda le previsioni di crescita economica. Il 59% degli intervistati – rispetto al 29% del ...

David Petraeus - ex Cia : “Gli attacchi informatici superano la nostra immaginazione strategica” : TEL AVIV – Secondo il rapporto che analizza le aspettative e le preoccupazioni dei Ceo a livello globale, presentato al Cybertech di Tel Aviv da Grant Waterfall, Cybersecurity and Privacy Leader per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Pwc, il 2018 si preannuncia come un anno segnato da un maggiore ottimismo rispetto al 2017 per quanto riguarda le previsioni di crescita economica. Il 59% degli intervistati – rispetto al 29% del ...