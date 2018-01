Dalle Hawaii a San Francisco | la Super Luna incanta il mondo

: @AntoCMILAN Fossi ricco mo starei a twittà dalle hawaii in costume ?? no ma infatti che scherzi, vede la laziomerda… - dani3le94 : @AntoCMILAN Fossi ricco mo starei a twittà dalle hawaii in costume ?? no ma infatti che scherzi, vede la laziomerda… - CADAB90 : RT @AstroPratica: Domani ci sará una #eclisse totale di #Luna, purtroppo non visibile dall'#Italia. Tuttavia, @Slooh fará una diretta dalle… - tittigatto : RT @AstroPratica: 30 MIN all'inizio dello streaming @Slooh dove potremo osservare comodamente tutta l'#eclisse totale di #Luna dalle #Hawai… - rnitsch : RT @AstroPratica: 30 MIN all'inizio dello streaming @Slooh dove potremo osservare comodamente tutta l'#eclisse totale di #Luna dalle #Hawai… - rnitsch : RT @AstroPratica: 5 MIN all'inizio dello streaming @Slooh dove potremo osservare comodamente tutta l'#eclisse totale di #Luna dalle #Hawaii… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Laha offerto uno spettacolo raro in questo Mercoledì 31 Gennaio: unarossa e blu, molto grande e molto luminosa. Per la prima volta dopo 35 anni unablu si è sincronizzata con unapiena e un’eclissi totale di, didi sangue a causa della sua tonalità rossa. Lee l’Alaska sono i posti migliori per osservarla, insieme allo Yukon Canadese, all’Australia e all’Asia. Anche gli Stati Uniti hanno avuto una buona osservazione, insieme alla Russia. Al Griffith Observatory di Los Angeles, in centinaia si sono radunati sul prato sotto un cielo limpido per osservare lo spettacolo. Gli amanti del cielo erano in fila anche sulla spiaggia vicino al molo di Santa Monica. Molte le foto, immagini meravigliose di unasenza precedenti. John Cook si unì agli altri appassionati di fotografia al molo, usando la ruota panoramica e le montagne ...