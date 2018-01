Dalla Francia sta per arrivare Archos Core 57s | con schermo 18 | 9

Dalla Francia : Remy al Getafe - fissate le visite mediche : Stando a quanto riferito dai francesi di Rmc Sport , è praticamente fatta per il trasferimento di Loic Remy al Getafe . Il trentunenne attaccante francese, ex Chelsea , da tempo era in uscita dal Las Palmas , ma il suo futuro dovrebbe essere ...

Calciomercato Juventus - Dalla Francia : 'Alex Sandro vuole il Psg' : PARIGI (Francia) - Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato. L'interesse del Psg è ormai noto ma a dare un'ulteriore prova di un suo trasferimento in Francia è 'Le ...

Dalla Francia : 'Alex Sandro primo obiettivo del Psg' : ROMA - Dopo i fuochi d'artificio della scorsa estate, il mercato di gennaio del Psg sarà inevitabilmente low profile per non innervosire ulteriormente la Uefa con i limiti imposti dal fair play ...

Dalla Francia : Neymar già pentito del passaggio al Psg : Metà campionato giocato è stato sufficiente a far pentire Neymar di essere andato in Francia. Lo scrive il giornale sportivo 'L'Equipè, sia nell'edizione in edicola che su quella online, spiegando che ...

Dalla Francia : il Napoli piomba su Keita - offerti 45 milioni al Monaco : Stando a quanto riferito da RMC Sport infatti il Napoli nelle ultime ore avrebbe messo sul piatto 45 milioni di euro per il cartellino del senegalese. MURO Monaco - Prelevato la scorsa estate per 30 ...

Dalla Francia : 'Il Monaco rifiuta un'offerta del Napoli per Keita' : TORINO - Ha alzato la posta, il Napoli di De Laurentiis. Non è bastato, però, per prendere l'esterno che Sarri ha richiesto in questo mercato di gennaio. Secondo i francesi di RMC Sport, gli azzurri avrebbero offerto ben 45 milioni di euro per Keita Baldé , l'ex attaccante della Lazio passato in estate al Monaco per 30 milioni. L'attaccante senegalese, compagno di nazionale di ...

Calciomercato Benevento - bomba Dalla Francia : “ecco l’obiettivo per la difesa” : Calciomercato Benevento – Il Benevento è reduce dal brutto ko sul campo del Bologna, pesante sconfitta per la lotta salvezza. Il tecnico De Zerbi, la dirigenza ed i calciatori credono ancora alla salvezza e nelle prossime ore potrebbe essere messo a segno un colpo veramente importante. Secondo voci provenienti dalla Francia, il Benevento avrebbe messo nel mirino Mapou Yanga-Mbiwa, in uscita dal Lione e con un trascorso già in Italia, ai ...

Calciomercato Lazio - bomba Dalla Francia : “può arrivare lo svincolato Toulalan” : 1/13 JEAN MARIE HERVIO ...

Napoli - 20 squadre in corsa per Milik : l'ultima offerta arriva Dalla Francia : Novità di mercato direttamente da Sky Sport e riguardanti l'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik . Il giocatore tornerà in gruppo per rimettersi in forma agli ordini del suo allenatore Maurizio Sarri , ma ci sono tante squadre ...

Tav - la Valle di Susa 'scrive' alla Francia : 'Lontani Dalla necessità dell'opera' : TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter Redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Storica lavanderia industriale di Settimo Torinese distrutta da un incendio Cronaca Torino, ...

Francia ko Dalla tempesta Eleanor : 1 morto e 15 feriti - 225.000 case senza elettricità [FOTO] : 1/6 ...

Una poliziotta e il collega linciati brutalmente Dalla folla in Francia. Macron : “Troveremo i colpevoli ” : Due agenti in servizio la notte di capodanno sono stati linciati dalla folla dopo una chiamata per disordini all’esterno di un’abitazione in cui era in corso una festa di fine anno nel sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne, nel sud-est della capitale francese. L’agente, di cui non si conosce il nome, è stata filmata dagli stessi aggres...

Dalla Francia sicuri : l'Inter torna sul fuoriclasse del Psg - servono 40 milioni Video : In casa #Inter comincia a delinearsi la strategia di mercato [Video] da attuare nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Nelle ultime due partite, in coppa Italia contro il Pordenone e in campionato contro l'Udinese, sono state messe in evidenza quelle che sono le carenze della squadra nerazzurra che, oltre a mancare di un'alternativa in difesa, dove ci sono i soli ...

Ciclismo - doping tecnologico : Dalla Francia un’inchiesta con grossi nomi Video : C’è un nuovo capitolo sul tema del #doping tecnologico nel mondo del #Ciclismo professionistico. In Francia è stata aperta un’inchiesta che promette di coinvolgere alcuni nomi grossi. Due prestigiosi magistrati stanno indagando su famigerati motorini che sarebbero stati usati nelle gare pro. La rivelazione ha suscitato la pronta reazione dell’Uci e del suo presidente David Lappartient, che si è detto pronto a collaborare con i magistrati per ...