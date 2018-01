: Da finto guaritore a trans: arrestata per truffa milionaria - #finto #guaritore #trans: #arrestata - zazoomblog : Da finto guaritore a trans: arrestata per truffa milionaria - #finto #guaritore #trans: #arrestata - PiEsse_PS : Da finto guaritore a trans: arrestata per truffa milionaria -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Finisce in manette Paola Catanzaro, lapizzicata dalla trasmissione Mediaset #Le Iene per unache addirittura avrebbe raggiunto un volume d'affari illeciti di ben 4 milioni di euro. A Brindisi la Guardia di Finanza fa appello alle persone che hanno avuto a che fare direttamente o indirettamente con la Catanzaro: si allude con tutta evidenza all'impressione di essere soltanto di fronte alla punta dell'iceberg dei raggiri e delle sceneggiate che sono state orchestrate dallo stravagante personaggio senza alcuno scrupolo. Il capo d'accusa è molto pesante: associazione per delinquere con la finalita' della. In questa metamorfosi che da Paolo si trasforma in Paola Catanzaro e successivamente in Sveva Cardinale emergono i tratti dalla mania di grandezza e dell'onnipotenza. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che lanon avesse mai prodotto in vita sua ...