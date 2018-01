Da Alessandria alla Danimarca | Branca emigra

Calciomercato Alessandria - arriva Barlocco dalla Juventus : Alessandria - Luca Barlocco torna a vestire la maglia dell' Alessandria in Serie C. Il terzino sinistro scuola Juventus ha chiuso la parentesi alla Pro Vercelli per rientrare nella squadra dove ha ...

L'Asd Mania Bike Alessandria dona 700 ' alla lotteria di Natale della 'Fondazione Uspidalet'. Domani l'estrazione dei premi : Anche la neonata A.S.D. Mania Bike Alessandria , costituita nel novembre 2017 per promuovere la pratica del ciclismo e avvicinare i giovani alle due ruote, ha voluto offrire il proprio contributo alla ...

Alessandria lotta per la Borsalino : dai cappelli indossati al Moccagatta - alla nascita del comitato : «Borsalino non può morire». E Alessandria invece di piangersi addosso, spinta dall’orgoglio, scende in piazza. Anzi, allo stadio e in strada. Perché anche l’Alessandria sostiene la Borsalino, a suo modo: ha invitato i tifosi a munirsi di cappello, domani per la partita contro il Pontedera al Moccagatta. Un tuffo nel passato: «Come si usava un te...

Alessandria - funghi marci dalla Romania : sequestrati 7 quintali : Sette quintali di funghi in pessimo stato di conservazione, alcuni ammuffiti o marci. Li ha sequestrati nell'Alessandrino la polizia stradale, che ha fermato un camion proveniente dalla Romania, e ...

Anche il Comune di Alessandria per il contrasto alla violenza di genere : Un impegno e una riflessione che devono riguardare tutti: la Politica che deve sostenere azioni di fattiva prevenzione e una complessiva cultura anti-violenza, la Magistratura che deve far rispettare ...