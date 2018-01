Crystal Palace | il West Ham si inserisce per Amadou

Crystal Palace - puntato Barnes se non arriva Babacar : Secondo Sky Sport Uk il Crystal Palace è pronto a formulare un'offerta per Ashley Barnes . L'attaccante del Burnley , negli scorsi giorni avvicinato anche al Chelsea di Conte , è l'alternativa a Babacar , primo ...

Inter - Eder dice no al Crystal Palace : vuole la Samp! : Lisandro Lopez e Rafinha potrebbero non essere gli unici due colpi dell’Inter per questa sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri sono destinati ad essere protagonisti anche negli ultimi giorni di mercato. Spalletti ha chiesto un centrocampista con Ramires e Pastore che rimangono i primi nomi sulla lista di Ausilio. Ma anche nel settore offensivo potrebbe cambiare qualcosa. In particolare occhio alla posizione di Eder. ...

Inter - accelerata per Sturridge. Su Eder c'è il Crystal Palace : Come riferisce ' Sky Sport ', i nerazzurri cercano l'affondo decisivo per Daniel Sturridge, attaccante inglese in uscita dal Liverpool . Sul calciatore c'è anche la Roma, specie in caso di cessione ...

Inter - il Crystal Palace recapita l'offerta per Eder : le cifre VIDEO : Secondo il Corriere dello Sport il Crystal Palace ha recapitato all' Inter un'offerta di circa 11 milioni di euro per Eder . La squadra di Hodgson sta sondando varie piste per trovare un attaccante che rimpiazzi Benteke , che ...

Crystal Palace - visite mediche per un centrocampista : Sky Sport Uk riferisce che il centrocampista Erdal Rakip del Benfica si sottoporrà nella giornata di oggi alle visite mediche prima di diventare un giocatore del Crystal Palace . Il mediano svedese si ...

Inter - Eder apre alla cessione : il Crystal Palace prepara l'offerta - i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, il club inglese ha pronti 10-11 milioni di euro per convincere l'Inter a cEdere il proprio attaccante, fresco di rinnovo sino al 2021. Eder ha aperto la porta, i ...

Probabili Formazioni Arsenal-Crystal Palace - Premier League 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Crystal Palace, Premier League 2017/2018, ore 16.00: Gunners senza Ozil e Sanchez, nel Palace rientra Cabaye dal 1′. La 24^ giornata di Premier League vede sfidarsi all’Emirates Stadium Arsenal e Crystal Palace. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Bounrmouth che non ha fatto altro che peggiorare il clima già teso in quel di Londra. I Gunners devono vedersela anche con i problemi ...

Calciomercato - Fiorentina : Babacar verso il Crystal Palace : LONDRA (INGHILTERRA) - El Khouma Babacar in direzione Londra. Secondo il 'Guardian', e' vicinissimo l'acquisto dell'attaccante senegalese della Fiorentina da parte del Crystal Palace . Roy Hodgson , ...

La Fiorentina ribalta l’attacco : i dettagli su Babacar-Crystal Palace ed i nomi per sostituirlo : Il futuro di Khouma Babacar è sempre più in bilico. La Fiorentina sembra tentata ad accettare l’ultima proposta del Crystal Palace che ammonta a 15 milioni di euro più bonus. Il calciatore adesso sta riflettendo sulla destinazione, un po’ titubante data la presenza di Benteke nella rosa della squadra inglese. Fatto sta che la trattativa sta andando avanti a grandi passi e se in un primo momento la Viola sembrava non voler cedere il ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - il Crystal Palace bussa per Skorupski (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:56:00 GMT)

Babacar-Crystal Palace : importanti novità - parla l’agente dell’attaccante : Il futuro di Babacar tiene banco in casa Fiorentina. La situazione relativa all’attaccante è in continua evoluzione. Nella serata di ieri vi abbiamo parlato di una parziale chiusura da parte della Viola nei confronti del Crystal Palace in merito all’offerta per Babacar ed oggi ha parlato della questione l’agente del calciatore. Patrick Bastianelli, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha svelato: “In questo momento il ...

Fiorentina - botta e risposta col Crystal Palace per Babacar : deciso il futuro del centravanti : La Fiorentina è stata presa d’assalto sul mercato in queste ultime ore. Nella serata di ieri si è infatti diffusa la notizia di un’offerta da parte del Crystal Palace per il centravanti viola Babacar e gli agenti del ragazzo sono stati pizzicati a Milano in fitti dialoghi di mercato con esponenti della società toscana. Ebbene, le ultime novità parlano di un no secco da parte del club al Crystal Palace, con Babacar che dovrebbe dunque ...

Probabili Formazioni Brighton & Hove Albion-Crystal Palace - FA Cup 08-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Brighton & Hove Albion-Crystal Palace, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: Hughton si affida a Hemed. Brighton e Crystal Palace non nascondono le proprie ambizioni di accedere al quarto turno di Fa Cup, il torneo più antico e prestigioso del mondo. Nel ”Monday Night”, i Seagulls, allenati da Chris Hughton e dodicesimi con 24 punti in Premier League ospitano le Eagles di Roy Hodgson in ...

Crystal Palace - trattativa per un portiere : Il Crystal Palace dà la caccia a un portiere. Come riporta Sky Sport News , il club inglese sta trattando con il Getafe l'acquisto dell'estremo difensore Vicente Guaita, in scaedenza a giugno.