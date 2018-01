Crolla un mito | l' Harley diventa elettrica

: Crolla un mito: fra 18 mesi in vendita il modello di Harley Davidson più contestato di sempre - RSInews : Crolla un mito: fra 18 mesi in vendita il modello di Harley Davidson più contestato di sempre - PaoloWesley : Prima mi stava simpatico @Jbastianich.. poi ho sentito l'intervista dove parla male di Berlusconi.. Mi crolla un mito. - emidelpre : RT @marcotravaglio: "Aveva un passato nazista e sfruttava il lavoro minorile": crolla il mito di Mr. Ikea, morto ieri. Ma le librerie Billy… - giovanna_demi : Con Emma Bonino alleata a Renzi mi crolla un mito #cartabianca - T_Roox : @Saiax gli farai mica crollà un mito -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Anche l'diventerà silenziosa. La compagnia ha annunciato che la prima motodel marchio è in produzione e la data d'uscita potrebbe essere nel 2019, esattamente tra 18 mesi.così ildel rombo della moto, tanto amato dai suoi proprietari. La casa Milwaukee conferma così quando già anticipato 4 anni fa, quando il progetto della "LiveWire" venne rivelato. "Avete già sentito parlare di "LiveWire" - ha detto l'amministratore delegato diDavidson durante la riunione di martedì - il progetto è attivo e il prodotto sarà sul mercato entro 18 mesi".Nonostante la svolta, la nuovadovrebbe mantenere la famosa accelerazione da 0 a 100km/h in quattro secondi, ma ulteriori dettagli non sono stati ancora rilasciati. La decisione dell'azienda arriva in un momento in cui il ...