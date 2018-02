Costruttori auto : 'In Europa ripresa fragile - previsioni 2018 a +1%. UE spinge solo elettrico - competitività a rischio' : BRUXELLES - Dopo il +3,4% di immatricolazioni registrate nel 2017, le previsioni dell'industria auto per il 2018 vedono un 'rallentamento' con una crescita di appena +1%. È...

Stampa tedesca : «Cavie umane per test sui gas di scarico delle auto». I Costruttori smentiscono : BERLINO - I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sarebbero stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane . Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung,...

Mercato auto - ecco la classifica europea 2017 dei Costruttori e le rispettive quote di mercato : TORINO - ecco la classifica dei costruttori auto in base alle vendite 2017 in Europa più Paesi Efta (dati Acea) con la quota di mercato detenuta: auto vendute nel 2017 e Quota 1 - Vw...