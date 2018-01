Cosa c’è stasera in TV?

Astronomia - il mistero della riconnessione magnetica : ecco Cosa c’è dietro le luci più brillanti dell’universo : I fisici spaziali dell’University of Wisconsin-Madison hanno appena rilasciato dettagli inediti di uno strano fenomeno che alimenta le aurore boreali, le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (le più grandi esplosioni nel nostro sistema solare). I dati sulla cosiddetta riconnessione magnetica provengono da un quartetto di nuovi veicoli spaziali che misurano la radiazione e i campi magnetici nell’orbita terrestre alta. La ...

Shannen Doherty al lavoro dopo il cancro : ‘C’è bellezza in ogni Cosa’ : Shannen Doherty è tornata al lavoro, e anche se questo vuol dire faticare 7 giorni su 7 senza un weekend di pausa, l’attrice, dopo aver lottato per due anni contro un cancro al seno che ora pare in remissione, non può che essere grata alla vita e alle piccole cose di ogni giorno, come ha scritto in un toccante post su Instagram: Buongiorno. Non molto tempo fa mi chiedevo se sarei mai tornata a fare ciò che amo. Calarmi in un personaggio. ...

L’Esecuzione di Saigon : Cosa c’è dietro la foto simbolo dell’orrore del Vietnam? : La vita di una grande foto è eterna e brevissima. L’immagine è un’arma potente. Diventa magari icona mondiale, che imprigiona la Storia, ma nessuno sa più cosa succeda a partire dai secondi dopo in cui lo scatto è stato fatto. È senz’altro entrato nell’archivio delle foto più famose di sempre lo scatto che il fotogiornalista Eddie Adams catturò d...

Linea iPhone 9 - Cosa c’è in ballo quest’anno? Le prime previsioni : Non è un mistero che Apple sia già a lavoro ai prossimi iPhone 9, o come si chiamerà la next-gen di melafonini in dirittura d'arrivo a settembre 2018. Degli spunti interessanti sono appena arrivati da 'PhoneArena.com', che ci parla, per bocca del navigato analista Luke Lin di Digitimes Research, del test di ben 4 prototipi diversi, di cui sono tre verranno poi immessi sul mercato. Del primo troncone dovrebbe fare parte un device LCD con ...

Galaxy S9 in arrivo il 25 febbraio : Cosa c’è da sapere : Samsun Galaxy S9 ed S9 Plus saranno presentati al World Mobile Congress di Barcellona il 25 febbraio: ecco quello che c’è da sapere. Un Galaxy Rivisitato Dopo vari rumor relativi alla data di lancio del nuovo Galaxy è arrivata una conferma ufficiale dal produttore coreano, con data posta nella giornata di domenica 25 febbraio. I nuovi smartphone, ovvero il Galaxy S9 ed S9 Plus saranno presentati al Mobile World Congress di Barcellona ...

LUCA GUADAGNINO/ Oscar 2018 : “L’impermanenza è la Cosa più vera che c’è” : Call me by your name, il film di LUCA GUADAGNINO, si è aggiudicato quattro nomination per gli Oscar 2018, tra cui la candidatura come Miglior Film. Il regista siciliano felice e orgoglioso.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Cosa c’è da sapere : Isola dei Famosi 2018 Ecco il ‘manuale‘ dedicato all’Isola dei Famosi 2018. In questo articolo DavideMaggio.it vi informa su tutto ciò che c’è da sapere sul reality di Canale 5, in onda da lunedì 22 gennaio. Chi sono i naufraghi, da dove arrivano, perché sono considerati Famosi, dove si possono seguire in daytime, cosa hanno portato in Honduras, a quali misteri andranno incontro e molto altro. Isola dei Famosi 2018: il ...