Consigli scommesse di Milan - Lazio - Coppa Italia 31/1 : le probabili formazioni : È ancora Milan – Lazio, questa volta però si gioca in Coppa Italia. Stasera, mercoledì 31 gennaio 2018, i rossoneri e i biancocelesti si sfidano nella partita di andata delle semifinali, il match sarà tramesso da Rai 1 alle ore 20 e 45. Il Milan di Gattuso, che arriva da tre vittorie di fila in campionato, vuole continuare la serie positiva e sfruttare l’ottimo stato di forma. Gli uomini di Simone Inzaghi, invece, vogliono vendicare la sconfitta ...

Pronostici Serie A 27-28 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 22^ Giornata : Finalmente il 22^ turno di Serie A, praticamente un girone dopo, non vede più squadre con gare da recuperare, in virtù delle due gare disputate lo scorso mercoledì. Un preambolo necessario, perchè la stanchezza potrebbe anche condizionare qualche gara e, di rimando, le giocate per le Scommesse. Si parte con una sabato abbastanza soft, con la Juventus impegnata a Verona nel posticipo, mentre domenica pomeriggio andrà seguita con attenzione ...

Pronostici Ligue 1 - 26-27-28 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 23^ Giornata : Prosegue la corsa del Paris Saint-Germain verso il titolo di campione di Francia anche in questa 23esima Giornata: i nostri Pronostici Ligue 1 partiranno proprio da qui, dalla formazione di Emery che se la dovrà vedere con il Montpellier, ma attenzione alle due partite classiche e sulle quali si costruiranno moltissimi Consigli Scommesse: la prima gara è Olympique Marsiglia e Monaco, la seconda è quella tra Bordeaux ed Olympique ...

Pronostici Eredivisie 26-27-28 gennaio : Consigli scommesse 20^ giornata : Ventesimo turno di Eredivisie senza particolari incroci ai vertici o in coda al gruppo, il che esclude delle possibili gare da tripla. Come sempre cercheremo di fornirvi dei Pronostici per le scommesse quanto più veritieri, ragionati ma con un pizzichino di rischio che voi amanti delle bollette avrete sicuramente imparato ad apprezzare. Continua il duello a distanza tra le prime della classe, Psv ed Ajax, entrambe impegnate in trasferta, ...

Pronostici Serie A 21-22 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 21^ Giornata : Dopo il minibreak di due settimane si torna finalmente a respirare aria di campionato, già pronto a regalarci una 2^ Giornata di ritorno scoppiettante il prossimo 21 Gennaio e che vedrà il culmine lunedì 22 con il posticipo tra Juventus e Genoa. E noi, puntuali come un orologio svizzero, siamo pronti a darvi i nostri Pronostici del 21^ turno! Le cose si fanno interessantissime fin dalle prima battute, con l’Atalanta che ospiterà nel lunch ...

Pronostici Ligue 1 - 19-20-21 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 22^ Giornata : Dopo il turno infrasettimanale, nel week-end la Ligue 1 prosegue il suo cammino incessante verso la seconda parte del torneo: questa è la 22esima Giornata del massimo campionato francese. Sicuramente il big match più atteso, anche per quanto concerne i Pronostici Ligue 1, è senz’altro il posticipo di domenica 21 Gennaio tra Lione e Psg, con i parigini che saranno ospiti della quarta forza del campionato. Ma non solo: nel nostro ...

Pronostici Eredivisie 19-20-21 gennaio : Consigli scommesse 19^ giornata : Finalmente, dopo quasi un mese di sosta (l’ultima gara è datata 24 dicembre), torna il campionato olandese! E noi de La Notizia Sportiva ci siamo presi in carico il compito di tenervi aggiornati e, magari, darvi qualche suggerimento utile in fatto di scommesse con i nostri nuovi Pronostici di Eredivisie! Che si presenta ai blocchi di partenza quasi immutata, visto che non c’è stata nessuna rivoluzione nel mercato di gennaio ...

Consigli asta Fantacalcio : le 10 scommesse da provare in serie A : Si avvicina il momento del ritorno in campo in serie A ma si avvicina anche il momento dell'asta di riparazione del Fantacalcio, appuntamento fisso del mese di gennaio o di inizio febbraio, quando sarà chiuso il calciomercato. In questa sessione ci sono numerosi trasferimenti, giocatori che arrivano dall'estero o che hanno cambiato casacca con la speranza di trovare più spazio. Chi gioca al Fantacalcio può cogliere l'occasione al balzo per ...

Pronostici Ligue 1 - 12-13-14 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 20^ Giornata : Tutti a caccia del Paris Saint Germain in Ligue 1: i Pronostici del campionato francese per la 20^ Giornata porteranno con sé proprio questa domanda, “chi riuscirà a fermare la compagine allenata da Unai Emery?”. Probabilmente nessuno, è la risposta, ma tentar non nuoce mai. I nostri Consigli Scommesse per il 20esimo turno, allora, torneranno utili a tutti quegli appassionati di calcio Scommesse che intendono puntare su questo ...

Consigli Fantacalcio : 10 scommesse da prendere all'asta di riparazione : Tempo di calciomercato di gennaio ma anche di asta di riparazione per il Fantacalcio. E' arrivata l'ora di iniziare a pensare ai possibili rinforzi per la vostra rosa, anche se è logico attendere anche qualche nome nuovo che magari arriverà dall'estero in questa sessione di mercato. E' bene però dare anche uno sguardo ai giocatori che nel girone d'andata hanno giocato meno ma che in quello di ritorno del campionato di serie A potrebbero trovare ...

Pronostici Serie A 5-6 Gennaio 2018 : Consigli scommesse 20^ Giornata : Il 2018 è inizaito da pochi giorni ma il calcio italiano non si ferma. Dopo le due partite di Coppa Italia che hanno visto protagonista, tra le altre, Juventus e Napoli nel week-end dell’Epifania ritorna il campionato di Serie A con la 20^ Giornata. Di conseguenza ecco che ritorna prepotente anche il nostro consueto appuntamento con i Pronostici Serie A del 20esimo turno che si giocherà tra venerdì 5 Gennaio 2018 e sabato 6 Gennaio ...

Consigli scommesse 13^ giornata Serie A : La #Serie A riparte dopo la pausa delle nazionali con la speranza che le delusioni azzurre vengano presto cancellate da una massima Serie pieno di goal e sorprese. In questa giornata non manchera' sicuramente il divertimento con i big match Roma-Lazio e Napoli-Milan. Roma-Lazio: il derby di Roma vede di fronte due squadre che si trovano a pari livello e in ottime condizioni. La squadra giallo-rossa ha vinto le ultime quattro partite mentre la ...