Concorso farmacista | psicologo e scienze biologiche | scadenza fino al 2 03 2018

Concorso tecnico biomedico e farmacista : scadenza 1/02/2018 : Ecco delle nuove interessanti opportunità lavorative per il ruolo sanitario di tecnico di laboratorio biomedico e farmacista : quattro i bandi, con scadenza fino al prossimo 1 febbraio 2018 . Concorsi tecnico sanitario di laboratorio biomedico L'ASL Roma 4 ha emanato un Concorso per l'assegnazione di un incarico della durata di un anno (eventualmente prorogabile), a favore di un tecnico di laboratorio biomedico . I candidati che intendono prendere ...

Concorso infermiere e farmacista : scadenza il 28/12/2017 Video : Dopo qualche mese di attesa sono stati pubblicati dei nuovi concorsi per il ruolo di infermiere e farmacista [Video]: bandi in scadenza fino al prossimo 28 dicembre 2017. I dettagli qui di to. Concorsi infermieri L'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha indetto un avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico professionale a favore di un laureato in scienze infermieristiche, nel programma di ricerca 'per pazienti con patologie ...