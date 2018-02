Concorrenti Serale Amici 2018 | i nomi dei più sicuri

: io non vorrei esser prevenuta poiché manca ancora del tempo alla fine del programma e il serale deve ancora arrivar… - gentlemanotells : io non vorrei esser prevenuta poiché manca ancora del tempo alla fine del programma e il serale deve ancora arrivar… - Attualita3 : Amici, speciale sabato 27: nuovi concorrenti verso il serale - iltilli24 : RT @foxlifeit: @valesgotpower e @Luca_Marin non sono riusciti a superare i problemi di musicalità. Rivivi l’emozione e la reazione di delus… - valesgotpower : RT @foxlifeit: @valesgotpower e @Luca_Marin non sono riusciti a superare i problemi di musicalità. Rivivi l’emozione e la reazione di delus… - foxlifeit : @valesgotpower e @Luca_Marin non sono riusciti a superare i problemi di musicalità. Rivivi l’emozione e la reazione… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Chi sono ideldi? La fase finale del talent show di Canale 5 si avvicina e dobbiamo essere pronti a qualsiasi novità: quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto all'edizione precedente, con un meccanismo del tutto nuovo e con l'assenza di alcune figure importanti... Questo è quanto emerso dalle ultime indiscrezioni suldi17: non dobbiamo far altro che aspettare conferma; discorso diverso quello che riguarda cantanti e ballerini deldi quest'anno, visto che non è impossibile capire chi riuscirà ad andare avanti (superando il temutissimo esame di sbarramento) e chi invece sarà costretto a tornare a casa.Diamo per scontato che resteranno addi Maria De Filippi i cantanti che hanno una canzone su iTunes: Einar, Carmen, Nicole, Zic, The Jab e Biondo. Loro, senza ombra di dubbio, approderanno alla fase finale e verranno divisi in due ...