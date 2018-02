Come restituire un Regalo ad Amazon Guida e Foto

Come restituire un regalo acquistato su Amazon : Visitando il Centro resi online di Amazon, sarà possibile restituire un regalo acquistato o ricevuto, a prescindere dal fatto che questo sia stato contrassegnato Come regalo in fase di acquisto. Quindi che ti siano state regalate delle simpaticissime pantofole in tweed grigio, oppure un set di panni per la rimozione della polvere domestica, niente paura, ti basterà seguire questa semplice guida. Guida alla restituzione di un regalo acquistato su ...