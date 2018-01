Com' è nata la Empoli di oggi? Se ne parla al Museo del Vetro

Napoli - sgominata la babygang che aggredì Gaetano davanti alla metropolitana di Chiaiano : 9 minorenni in Comunità : Svolta nelle indagini sulla violenta aggressione ai danni di Gaetano, il minore picchiato da un gruppo di giovanissimi all'esterno della stazione della metropolitana di Chiaiano a Napoli lo...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si Complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 31 gennaio 2018? : giornata Complicata per lo Scorpione : Oroscopo di oggi, 31 gennaio 2018, di PAOLO Fox: previsioni per tutti i segni. giornata complicata per lo Scorpione, il Capricorno si deve rimettere in gioco. Momento di crescita Bilancia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : Ondrej Pazout in trionfo a Kandersteg! Oftebro e Loomis sul podio - Kostner undicesimo : Suona l’inno della Repubblica Ceca nella prima gara dei Mondiali Juniores 2018 di Combinata nordica, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Il ceco Ondrej Pazout ha dominato la Gundersen che ha aperto le danze nella competizione, sfoderando un salto magistrale dal trampolino normale HS109 e gestendo il vantaggio nella 10 km di fondo. Pazout è partito con un margine di 11” sul connazionale Jan Vytrval prima del segmento di fondo ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il calendario e gli orari della prima giornata (3-4 febbraio). Come vedere tutte le partite in tv : Tutto pronto per la prima giornata del Sei Nazioni di Rugby 2018: si comincia sabato, con le prime due sfide, poi domenica c’è l’atteso esordio dell’Italia, che ospita all’Olimpico i campioni in carica dell’Inghilterra. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari di questo primo, attesissimo, turno e Come seguire tutti i match in TV. Sei Nazioni 2018 prima giornata Sabato 3 febbraio Ore 15.15 Galles-Scozia Ore ...

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Nel salto posso migliorare ancora molto - alle Olimpiadi punterò alla top 15” : ESCLUSIVA – Nella squadra azzurra della Combinata nordica c’è un giovane talento che sta dimostrando il proprio valore in Coppa del Mondo, riuscendo a competere con i migliori atleti a livello internazionale. Stiamo parlando di Raffaele Buzzi, atleta friulano classe ’95, che il prossimo mese farà il suo esordio alle Olimpiadi. In questa stagione Buzzi ha trovato il suo miglior piazzamento in carriera a Ruka, dove ha chiuso al 25° posto. I suoi ...

Vicenza - in un garage ritrovati 573 kg di posta mai consegnata : Comunicati Rai - multe e pagine bianche : Da almeno otto anni, a partire dal 2010, ha nascosto parte della corrispondenza che da dipendente delle Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare. Ora un portalettere “infedele”, un 56enne di origini napoletane residente in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla polizia del capoluogo berico. Gli investigatori hanno trovato più di mezza tonnellata, precisamente 573 kg, di invii postali nascosti all’interno del suo garage ...

Elezioni FIGC - colpo di scena : si va verso il Commissariamento. La resa del calcio italiano : i retroscena della giornata elettorale e gli ... : ... autentico peccato originale che l'ex presidente dei Dilettanti si trascinerà a vita come una lettera scarlatta appuntata su di sé va detto, ad onor di cronaca, che la gestione Tavecchio lascia ...

Elezioni - D’Alema : “Comando io in Leu? È una baggianata. Pd e FI non avranno i numeri per governare” : “Comando io in Libero Uguali? Chi lo afferma dice baggianate però siccome siamo in un Paese libero si può dire anche le cretinate”. Così Massimo D’Alema taglia corto sulle polemiche che hanno investito anche Liberi e Uguali per la formazione delle liste elettorali. Paracadutati da Roma nei territori, come lamentato dai militanti di ‘Possibile’ e con l’esponente abruzzese di LeU Gianni Melilla che ha parlato di ...

Trapani : neonata morta al S.Antonio Abate - istituita Commissione di verifica : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il commissario dell'Asp di Trapani Giovanni Bavetta ha istituito una commissione di verifica interna per far luce sulla morte di una neonata avvenuta ieri all'ospedale S. Antonio Abate di Trapani per una sospetta sepsi neonatale fulminante. La commissione "acquisirà og

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Alessandro Pittin - le rimonte nel fondo non bastano e alle Olimpiadi servirà un grande salto : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Combinata nordica, con il Nordic Combined Triple di Seefeld, ha confermato ancora il trend di questa parte di stagione per Alessandro Pittin: salti al di sotto delle sue possibilità e grandi rimonte sugli sci stretti, che non bastano però per poter ambire ad un piazzamento di rilievo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le tre gare realizzate dall’azzurro per capire anche quali saranno le sue ...

Giornata della Memoria - a Catanzaro la biblioteca Comunale aperta per CasaPound. Anpi : “Sindaco spieghi” : Nel Giorno della Memoria, il comune di Catanzaro ha concesso l’apertura della biblioteca comunale a CasaPound. Una scelta che chiaramente scatenato le polemiche. L’Anpi si è scagliata contro l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, per aver consentito proprio il 27 gennaio al candidato premier del movimento di estrema destra, Simone Di Stefano l’utilizzo di una struttura, difficile da ottenere anche nei giorni ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : seconda giornata (lunedì 29 gennaio) : orario d’inizio e Come seguire i risultati in tempo reale. Il programma Completo : Dopo la prima giornata di Test in Malesia, le MotoGP torneranno ad accendersi lunedì 29 gennaio per la seconda giornata di Test sul circuito di Sepang. Le indicazioni ricevute in questa domenica saranno sicuramente importanti per i vari team che però vorranno ulteriormente approfondire il livello dei propri bolidi e analizzare meglio le prestazioni. Ci attendono altre otto importanti ore di Test: i piloti avranno tutto il tempo per lavorare con ...