Cinque buone pratiche per migliorare la vita in condominio

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Oltre 20 milioni di italiani vivono in condomini colabrodo dal punto di vista energetico. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata da Legambiente in 33 città, secondo cui le conseguenze di una tale dispersione di energia si riflettono sulla bolletta: la spesa energetica è infatti una voce rilevante per le famiglie ed è pari a 2.689 euro l’anno (521 euro per l’energia elettrica, 1.024 euro/anno per la produzione di acqua calda sanitaria, cucina e riscaldamento, 1.144 euro per la mobilità). Un costo che, invece, si può facilmente ridurre anche grazie agli incentivi (ecobonus e sismabonus) che consentono di detrarre le spese, sostiene Legambiente. Ma non è solo una questione economica: ilè destinato a "cambiare pelle" e a trasformarsi in un luogo sempre più a misura di chi lo vive. ...