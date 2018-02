: Ciclocross, Mondiali 2018: Mathieu van der Poel il grande favorito, lo insidia solo Wout Van Aert - OA_Sport : Ciclocross, Mondiali 2018: Mathieu van der Poel il grande favorito, lo insidia solo Wout Van Aert - lawson1974 : RT @ProActionSport: In bocca al lupo ai nostri ragazzi/e in gara ai Campionati Mondiali di ciclocross!!! Braidot Twins Valcar - PBM... http… - CoverLeo : RT @ProActionSport: In bocca al lupo ai nostri ragazzi/e in gara ai Campionati Mondiali di ciclocross!!! Braidot Twins Valcar - PBM... http… - ProActionSport : In bocca al lupo ai nostri ragazzi/e in gara ai Campionati Mondiali di ciclocross!!! Braidot Twins Valcar - PBM... - Ciocki : CASASOLA SARA NEW ENTRY DEL Team Servetto Stradalli AluRecycling, in prestito momentaneo per la stagione... -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Sono i due dominatori della disciplina. Il mattatore della stagione e il campione del mondo uscente:van derVan Aert si presenteranno alla gara elite dei Campionati del Mondo didi Valkenburgcome i maggiori indiziati per conquistare la maglia iridata. Ilnumero uno è l’olandese van der, che in Coppa del Mondo si è imposto in sette delle nove prove, chiudendo le altre sul podio. Un ruolino di marcia assurdo, ma non tanto quanto il modo in cui ha vinto, quasi con facilità, pagandoun momento non brillantissimo tra novembre e dicembre che però sembra ormai alle spalle. Dal canto suo, il belga Van Aert ha dimostrato più volte di saper vincere anche senza partire da, proprio come successo nella prova iridata di 12 mesi or sono. I due giovani (van derè del 1995 mentre Van Aert ha un anno in più) stanno scrivendo ...