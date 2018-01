Ciclismo | Fabio Aru | “Il 2017 un anno di crescita e difficoltà Era giusto cambiare

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...

Ciclismo - Ecco la nuova maglia tricolore di Fabio Aru! Il ciclista orgoglioso della divisa FOTO : Fabio Aru svela la versione definitiva della maglia tricolore che utilizzerà fino ai prossimi campionati italiani Fabio Aru ha svelato finalmente la versione definitiva della maglia tricolore che ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Voglio Froome al Giro d’Italia. Italia fortissima ai Mondiali. Vinokourov non mi ha capito” : Fabio Aru si sta preparando per disputare una stagione da protagonista con la nuova casacca della UAE Emirates. Il sardo, che dovrebbe avere nel Giro d’Italia e nei Mondiale i suoi obiettivi principali, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Chiari gli obiettivi stagionali: “Per il Giro non abbiamo ancora deciso (ma sorride, ndr), del Mondiale invece il CT Cassani mi parla da un anno. Faremo una ricognizione e ci puntiamo ...

Ciclismo - Fabio Aru e la nuova maglia di campione italiano con il tricolore ridotto : più spazio allo sponsor arabo : Il campione italiano di Ciclismo non indosserà più la classica maglia tricolore. Fabio Aru, che ha conquistato il titolo lo scorso anno in Piemonte, ha nel frattempo lasciato l’Astana per firmare un contratto di tre anni per il team arabo UAE Emirates. Il primo gennaio il 27enne sardo, vincitore di una Vuelta di Spagna e due volte sul podio al Giro d’Italia, ha presentato la maglia con cui comincerà la nuova avventura, scatenando le ...

Ciclismo - fa discutere la nuova maglia di Fabio Aru. “È solo una versione provvisoria” : Sono state presentate nel corso della giornata di ieri le nuove maglie delle squadre di Ciclismo. In casa UAE Emirates ha fatto scalpore la casacca riservata a Fabio Aru, campione italiano. Il tricolore, infatti, non risulta ben visibile ma è stato “relegato” ad una fascia all’altezza dell’addome che non gira nemmeno sui fianchi. Le polemiche, specie sul web, sono divampate in men che non si dica ma è stato lo stesso ...

Ciclismo - Fabio Aru chiude il caso della maglia Tricolore e rassicura i fan : 'ecco la verità' : Il mondo del Ciclismo ora è questo, capisco i tifosi e gli appassionati, ma sono tante le esigenze che devono essere accontentate. Non dico che bisogna per forza accettarlo, ma spero si possa ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il Campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Ciclismo : un 2017 in crescita per Fabio Aru - nella prossima stagione si attende una svolta : Doveva essere l’anno della svolta, invece è stata una stagione in crescita sotto alcuni aspetti per Fabio Aru, che non è riuscito (soprattutto per alcuni eventi molto sfortunati) a fare un colpo grosso. La prima metà di annata non è stata del tutto eccezionale (per usare un eufemismo): problemi fisici già alla Tirreno-Adriatico, poi l’obiettivo puntato verso il Giro d’Italia numero 100, che partiva proprio dalla sua Sardegna. ...

Ciclismo - Fabio Aru prepara un sorprendente cambio di programma Video : La presenza di #Fabio aru al Giro d’Italia sembrava una cosa ormai scontata. La nuova squadra dello scalatore sardo, la UAE Emirates, sembra invece avere in mente un programma diverso e davvero particolare per i suoi campioni. Dopo aver rafforzato in maniera sostanziosa l’organico nel ciclomercato invernale che ha portato anche Alexander Kristoff e Daniel Martin oltre ad Aru, la squadra di Beppe Saronni sta guardando con particolare interesse al ...

Ciclismo - Cassani non ha dubbi : 'Il 2018 sarà l'anno di Fabio Aru' : "Il 2018 sara' l'anno di Fabio Aru ". Parola del Ct della nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani , a Sassari per "Il talento al servizio della squadra", il convegno su Ciclismo e giornalismo ...

Ciclismo - Mondiali di Innsbruck - Davide Cassani analizza le possibilità di Fabio Aru : 'secondo me...' : Il CT della Nazinale, Davide Cassani, analizza le possibilità di vittoria di Fabio Aru al Mondiali di Innsbruck LaPresse/Reuters Manca molto ai Mondiali di Innsbruck, ma gli azzurri vogliono ...