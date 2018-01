Ciao Francesco | piccolo gigante

: Ciao Cecco...Non Ci Posso Credere !!!! Buona strada !!! - moretti_roberta : Ciao Cecco...Non Ci Posso Credere !!!! Buona strada !!! - eliforri : @F_Pigliaru ciao Francesco, ti ho girato il tweet come l’ho ricevuto....grazie! Stefania Sanna Pisa - FIWHORG : Ciao Francesco... FIWH si unisce al dolore della famiglia, degli ASD Turtles Milano Onlus e dell' ASD Dream Team... - TIM4UStefano : @sabatof Ciao Francesco, inviami in DM il numero e il CF dell'intestatario. Ti seguo. Buona giornata. - MaryPopolizio28 : RT @Masse78: Ciao Francesco Monte, noi non ci dimentichiamo di come hai asfaltato e ridicolizzato Ignazio nella casa del GF. Momento epico… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Ancora non riusciamo a crederci. Fissiamo la porta della redazione pensando che prima o poi tu arriverai con quel solito sorriso beffardo, lo stesso che hai sempre sbattuto in faccia alla vita. Attendiamo, quasi con paura, una tua telefonata per annunciare che hai scritto l'ennesimo post sul tuo blog. Invece siamo noi a dover scrivere questa volta. Purtroppo. E proviamo a farlo con l'ironia e la leggerezza che ci ha trasmesso, felici di aver conosciuto quel "rompiscatole" che sfreccerà per sempre nei nostri cuori. "Sai Andre, sono proprio contento della mia vita, penso di essere fortunato. Certo, in questo periodo il Padre Eterno mi sta mettendo un po’ alla prova ma sono proprio fortunato” Queste parole mi hai detto poche settimane fa e ridevi e mi tenevi la mano. Tu a me. C’è tuttoin quelle parole, in ...