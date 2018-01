Chiara Maci ultimo giorno di lavoro prima del parto

: Chiara Maci incinta, ultimo giorno di lavoro prima del parto - estetisti : Chiara Maci incinta, ultimo giorno di lavoro prima del parto - estetisti : Filippa Lagerback a tavola con Clio Make Up, Chiara Maci in dolce attesa e Chiara Francini: 'Sul ... - Paolino843 : RT @MediasetTgcom24: Chiara Maci panzona, guarda il suo ultimo giorno di lavoro prima del parto #chiaramaci - Mammarisparmio : Chiara Maci, Salvatore Aranzulla due miti della Rete, alle prese con un rebus. Volete sapere come va a finire?... - estetisti : Chiara Maci panzona, ultimo giorno di lavoro prima del parto -

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)didirire il suo secondo figlio l’ha trascorso in compagnia di Filippa Lagerback,Francini e Clio Make up. Una cena tra amiche e colleghe con la sua “panzona”di conoscere il piccolo Andrea, frutto dell’amore con lo chef Filippo La Mantia. Non ha mai smesso di cucinare, ha montato i mobili del suo nuovo ufficio, non ha rinunciato al babyshower e ha pure organizzato la festa di compleanno per la figlia Bianca. La foodblogger ferma non sa proprio stare anche a pochi giorni dal. Con i capelli raccolti in una coda, un’elegante canottiera premaman nera e pantaloni bianchi si gode una serata al femminile e su “Instagram stories” svela le sue curve lievitate con la dolcezza che la contraddistingue da sempre. Nel suo nuovo nido d’amore milanese,è pronta ad accogliere il primo ...