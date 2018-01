Champions | vince Avellino | Venezia ko

Basket - Champions League 2018 : Avellino vince e lotta per la qualificazione - si fa dura per Venezia : Umori contrastanti per le due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League: la Sidigas Avellino si è pienamente tenuta in corsa per un posto ai playoff, mentre l’Umana Reyer Venezia, perdendo, ha di fatto detto addio alla possibilità di qualificarsi al turno successivo. Prima metà di gara scoppiettante alla Oberfrankenhalle, dove il Medi Bayreuth ha iniziato la partita fortissimo contro l’Umana Reyer Venezia. La squadra ...

Basket - Champions League 2018 : Sassari vince e si qualifica per la Fiba Europe Cup - Capo d’Orlando ancora sconfitta : La Dinamo Sassari continuerà il suo cammino nelle coppe Europee. La squadra di Pasquini era già eliminata dalla Champions League, ma con la vittoria di questa sera in casa dell’Unet Holon (92-103) i sardi si sono guadagnati la qualificazione alla Fiba Europe Cup. Un successo importante per Sassari contro una diretta rivale come la squadra israeliana. Sassari ha fatto sua la partita nel secondo tempo grazie soprattutto ai canestri di Pierre ...

Dani Alves : 'Addio alla Juventus per vincere la Champions' : 'MESSI' A CONFRONTO - Dani Alves poi traccia un parallelo tra Neymar e Messi : 'Penso sia vicino Ney a Leo come giocatore più influente al mondo. Però deve uscire dall'ombra di Messi. Giocare con un ...

Dani Alves : "Ho lasciato la Juve per vincere la Champions" : Dani Alves torna a parlare del suo addio alla Juventus . Il giocatore del Psg in un'intervista al sito della Fifa spiega i motivi della sua partenza da Torino e di fatto emerge un retroscena che di ...

Frenata Roma - la Sampdoria espugna l’Olimpico e vola a -4 dai giallorossi : nella corsa-Champions non vince nessuno! : 1/19 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Volley : Champions League - per Novara l'esordio casalingo è vincente : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - AGEL PROSTEJOV 3-1 (25-12, 25-13, 22-25, 25-14) IGOR GORGONZOLA Novara:Plak 16, Gibbemeyer 13, Enright 14, Skorupa, Chirichella 11, Piccinini, Egonu 17, Sansonna,...

DIRETTA / Novara Prostejov (risultato finale 3-1) : la Igor lascia un set ma vince! (Champions league) : DIRETTA Novara Prostejov: risultato finale 3-1. I parziali di 25-12, 25-13, 22-25, 25-14 lanciano la Igor Gorgonzola alla vittoria e al secondo posto nel girone di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Real Madrid - Ronaldo : 'Se vinceremo la Champions sarà anno super' : Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, premiato per la terza volta di ...

DIRETTA/ Venezia Olimpia Lubiana (risultato finale 84-67) Reyer viva - vittoria convincente! (Champions League) : DIRETTA Venezia Olimpia Lubiana, risultato finale 84-67: bella vittoria della Reyer in Champions League. Brillano Haynes, Bramos e Tonut, la qualificazione adesso è ad un passo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:59:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : la Pro Recco soffre ma vince a Berlino con lo Spandau : Qualche assenza di troppo (quella dell’ultimo minuto di Matteo Aicardi), ma la Pro Recco continua a vincere. Sono sei vittorie in sette partite per i campioni d’Italia in carica nella Champions League di Pallanuoto: la compagine guidata da Vladimir Vujasinovic si impone in trasferta a Berlino, contro lo Spandau per 10-9. Successo convincente per i recchelini che, pur soffrendo nell’ultimo quarto, hanno dimostrato di poter ...

Berlusconi punge la Juventus : “vince in Italia ma in Champions…” : Berlusconi lancia bordate, prima al Milan poi alla Juventus. L’ex presidente rossonero, infatti, ha svelato di non vedere più le partite della squadra di cui è stato presidente per 31 anni. Ecco le parole di Silvio Berlusconi rilasciate a ‘Non è l’Arena’, trasmissione di La7, che contengono anche una stoccata alla Juventus: “Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono ...

Golf : Fleetwood vince Hsbc Championship : ROMA, 21 GEN - Rimonta super di Tommy Fleetwood che ad Abu Dhabi fa il bis. Il fuoriclasse britannico, re della Race To Dubai 2017, dopo il successo dello scorso anno si aggiudica anche l'edizione ...

Champions - Vince Avellino - Sassari ko : La Sidigas Avellino espugna il Versluys Dome battendo l'Ostenda per 51 a 61, e conquista la quarta posizione in classifica, l'ultima utile per il passaggio alla fase successiva. Il lungo viaggio ...

Basket - Champions League 2018 : Capo d’Orlando con le spalle al muro - Venezia deve vincere : Torna la Champions League di Basket dopo la pausa natalizia. Mancano cinque giornate al termine della regular season e gennaio sarà un mese decisivo per il passaggio del turno. A qualificarsi saranno le prime quattro di ogni raggruppamento e tra le squadre in corsa ci sono anche le italiane. Capo d’Orlando è con le spalle al muro, serve vincere La SikeliArchivi Capo d’Orlando si trova al settimo posto del gruppo B. I siciliani hanno ...