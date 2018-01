Cervello più in sintonia con chi ci è amico nella vita

: RT @gdraaron: @troyemcconnell sono le 00:01 perché le 00:00 non le becco mai, ma ti penso tanto e mi manchi da morire. Solo un giorno senza… - wilhelmpavlov : RT @gdraaron: @troyemcconnell sono le 00:01 perché le 00:00 non le becco mai, ma ti penso tanto e mi manchi da morire. Solo un giorno senza… - gdraaron : @troyemcconnell sono le 00:01 perché le 00:00 non le becco mai, ma ti penso tanto e mi manchi da morire. Solo un gi… - laziamary23 : Se avesse un minimo di cervello funzionante non si comporterebbe cosi`. Ma che glielodicoafare??? Mi ha reso imposs… - ildiegoista : Una cosa che amo delle donne è che quando hanno torto trovano il modo di farti andare in pappa il cervello e di inc… - BtsPaddy : RT @BLVRRYTAE: E non so davvero spiegarvi come è diventato il mio bias; penso che nessuno sappia rispondere alla domanda "Perchè è il tuo b… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Gli amici percepiscono il mondo in modo simile tra loro e hanno cervelli piu’ in. E’ la scienza a confermare un’affermazione che potrebbe apparire quasi ovvia. A far luce sul meccanismo e’ uno studio pubblicato su Nature Communications che ha individuato, tra chi ha legamireale, risposte neurologiche simili agli stimoli esterni. “I nostri risultati suggeriscono che gli amici elaborano il mondo intorno a loro in modi eccezionalmente simili”, dice l’autrice Carolyn Parkinson, direttore del Computational Social Neuroscience Lab presso l’Universita’ della California, a Los Angeles. I ricercatori del Dartmouth College, negli Usa, hanno chiesto a 42 studenti di guardare una serie di video mentre la loro atti’ neurale e’ stata registrata in uno scanner funzionale con risonanza magnetica. I video, ...