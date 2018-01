Centrodestra | a rischio 15 candidature in Lombardia 1 |  c’è anche Brambilla

Quarta gamba del Centrodestra a rischio. Calderoli : 'Siamo solo tre'. Cesa : 'Serve pari dignità' : ... "non ci saranno più tasse sulla prima casa, neppure sull'auto, non saranno tassate le successioni né le donazioni, elimineremo l'Irap: questa flat tax è una rivoluzione globale, che porterà economia ...

Quarta gamba del Centrodestra a rischio. Calderoli : "Siamo solo tre". Cesa : "Serve pari dignità" : È rottura tra il centrodestra e la Quarta gamba centrista. "Vogliamo pari dignità a partire dalla formulazione del programma - afferma il presidente di Udc-Noi con l'Italia Lorenzo Cesa -. Chiediamo pari dignità per rappresentare in Parlamento una squadra di democratici cristiani e difendere i nostri valori e il mondo che rappresentiamo". "Se ci sarà dignità parteciperemo alla coalizione, se non ci sarà ...

Centrodestra a rischio fratturaCollegi - la quarta gamba è in rivolta : Per la nuova ditta Cesa & Fitto sono veramente pochi i collegi che gli alleati sono disposti a concedere: si parla di solo di 13 uninominali in tutta Italia (addirittura molti di meno dei 22 di cui si parlava prima). Offerta inaccettabile per i fittiani e per lo Scudocrociato Segui su affaritaliani.it

Lombardia - il candidato di Centrodestra Fontana : “Con i migranti la razza bianca è a rischio” : Ora che anche il discorso sulla razza ariana è stato sdoganato, s’inizi la campagna elettorale. Il candidato del centrodestra alle regionali lombarde (ex sindaco di Varese), Attilio Fontana, ha lanciato la sua chiamata alle armi dalle frequenze di Radio Padania: la «razza bianca» e la «nostra società» rischiano di essere «cancellate» dal fenomeno ...

