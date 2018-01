Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco prima di partire? Dettagli

Ignazio Moser : “ Cecilia Rodriguez? Vorrei un figlio da lei - siamo molto complici” : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, come prosegue la storia d’amore? Ecco cosa dichiara il ragazzo, intervistato da Vanity Fair.it. Ignazio Moser : “Cecilia Rodriguez? Ora convivivamo ma già ci conoscevamo tanto grazie al GF Vip“ Moser si aspettava di tornare a casa “in coppia” dopo il GF Vip? “Assolutamente no – risponde – Ero single ormai […] L'articolo Ignazio Moser : “Cecilia ...

Signorini - Malgioglio e la madre di Cecilia Rodriguez contro l'Isola dei Famosi Video : L'#Isola dei Famosi è tornata ed è tornata col botto, lo confermano i dati di ascolto della seconda puntata che ha registrato una media di 4.661.000 telespettatori per il 24.8% di share. Un ottimo risultato, dovuto anche ad una serata caratterizzata da molteplici polemiche, prima su tutti l'accusa di aver portato droga nel programma mossa da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Tutto è iniziato dai primi minuti di messa in onda del ...

L’Isola 2018 : la madre di Cecilia Rodriguez attacca Francesco Monte : Francesco Monte dell’Isola dei famosi attaccato dalla mamma di Cecilia Ieri sera a L’Isola dei famosi Eva Henger ha attaccato Francesco Monte per aver fumato uno spinello durante la loro permanenza nel residence in Honduras. Dichiarazioni che hanno suscitato un certo stupore anche nella conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo mesi e mesi di attacchi social, chi spunta a schierarsi contro quanto avvenuto nella seconda puntata del reality ...