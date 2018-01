FRANCESCO MONTE SQUALIFICATO?/ "Caso droga" al Isola dei Famosi 2018 : Alberto Dandolo contro l'ex tronista : FRANCESCO MONTE squalificato dall'Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, l'opinione pubblica si spacca. Alberto Dandolo attacca l'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:43:00 GMT)

'Caso' Francesco Monte : ecco il comunicato ufficiale : eccoci con un nuovo appuntamento con l'isola dei famosi 13. Il programma condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara Venier e Daniele Bossari ieri sera è andato in onda con il suo secondo appuntamento. Nonostante la concorrenza, il reality è riuscito a portare a casa grandi ascolti. Durante la diretta di ieri, come hanno potuto notare i fans non sono mancati di certo i colpi di scena. Infatti oltre alle parole della ...

Isola dei Famosi 2018 - scoppia il Caso canne. Eva Henger accusa Francesco Monte : “Ha fumato marijuana per tre giorni” : E’ stata una seconda puntata senz’altro stupefacente, quella de “L’Isola dei Famosi” andata in onda lunedì 29 gennaio su Canale 5. Già dimenticata la fashion blogger Chiara Nasti, ritiratasi dopo appena sette giorni, l’inizio di puntata è stato cocente: Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di aver fumato delle canne nella villa che ha ospitato i concorrenti prima dello sbarco a Cayo Cochinos. ...

Pedofilia - il Caso del vescovo Barros divide il Papa e il cardinale O’Malley : “Dichiarazioni di Francesco dolorose” : “È comprensibile che le dichiarazioni di Papa Francesco siano state fonte di grande dolore per i sopravvissuti agli abusi sessuali da parte del clero”. Non usa mezze misure il cardinale di Boston, Sean Patrick O’Malley, per attaccare Bergoglio in merito alle dichiarazioni rilasciate durante il viaggio in Cile sul vescovo di Osorno, Juan Barros. Dal 2015, ovvero da quando il Papa lo ha nominato alla guida della diocesi cilena, sacerdoti e fedeli ...

Roma-Nainggolan - Di Francesco dice basta : “Nessun Caso. Titolare contro l’Inter” : Roma-Nainggolan, Di Francesco dice basta: “Nessun caso. Titolare contro l’Inter” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Nainggolan, DI Francesco- Dopo la punizione per gli episodi di Capodanno, Radja Nainggolan è pronto a riprendersi il suo posto a centrocampo. Punizione contro l’Atalanta e maxi multa, ma nessun caso in casa ...

