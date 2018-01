: Carnevale a Gricignano, l'11 febbraio "Tutti in Maschera" - - PupiaTv : Carnevale a Gricignano, l'11 febbraio "Tutti in Maschera" - - VoceNuovaTv : Gricignano, il Club dei Giovani: ''Tutto pronto per il Carnevale 2018'' | Voce Nuova - VoceNuovaTv : Carnevale a Gricignano, il Club dei Giovani: ''Siamo pronti per questo primo grande appuntamento'' | Voce Nuova… -

Leggi la notizia su pupia.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Per il sesto anno consecutivo, l' associazione socio culturale "Sant'Andrea" organizza per ill'evento "in" . "L'appuntamento è per domenica 11, in ...