Caramelle con spilli e minacce ai bambini | nel Bellunese è caccia al maniaco

Caramelle con aghi e spilli in provincia di Belluno è caccia al mitomane : Belluno sarà pure la provincia in cui si vive meglio, ma negli ultimi tempi la quiete della montagna è interrotta da un soggetto al limite della follia. Reclama una statua in suo onore o continuerà con i suoi atti di minaccia e vandalici per le vie dei borghi bellunesi il colto mitomane che dalla scorsa estate disturba la serenità della vallata. Si firma Erostrato Si firma con il nome greco Erostrato il mitomane che in questi giorni ha ...