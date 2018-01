Caramelle con aghi e spilli in provincia di Belluno è caccia al mitomane

: Quei due coglioni sono venuti in camera con una busta piena di biscotti e caramelle per prendermi in giro, sanno che non posso mangiar nulla - stydjaa : Quei due coglioni sono venuti in camera con una busta piena di biscotti e caramelle per prendermi in giro, sanno che non posso mangiar nulla - allnews24eu : Belluno, lettere minatorie e caramelle con gli spilli davanti all’asilo: caccia al mitomane “Erostrato” - - gadicry : RT @SilviaPaar: Noi che con 10.000 lire, compravamo il mondo e adesso tocca fa i buffi per 3 caramelle. #90Special - SilviaPaar : Noi che con 10.000 lire, compravamo il mondo e adesso tocca fa i buffi per 3 caramelle. #90Special - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 lo spaventoso caso del folle Erostrato: l'uomo lascia delle caramelle con gli spilli in un asilo per avere… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)sara' pure lain cui si vive meglio VIDEO, ma negli ultimi tempi la quiete della montagna è interrotta da un soggetto al limite della follia. Reclama una statua in suo onore o continuera' con i suoi atti di minaccia e vandalici per le vie dei borghi bellunesi il coltoche dalla scorsa estate disturba la serenita' della vallata. Si firma Erostrato Si firma con il nome greco Erostrato ilche in questi giorni ha posizionato delleimbottite diall'interno del cortile dell'asilo di Cergnai a Santa Giustina BL. Una delle maestre ha rinvenuto il sacchetto contenente un biglietto delirante di minaccia: Dovrete avere paura per i vostri figli. Legommose alla frutta trovate nel cortile della scuola materna, di una nota marca tedesca, erano state riempite di. I bambini avrebbero potuto facilmente prendere in mano le ...