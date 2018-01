Cannavacciuolo | con i bignè ho smesso

'O mare mio - Antonino Cannavacciuolo/ Anticipazioni : la sfida dello chef riparte da Muggia (Seconda puntata) : Per il secondo appuntamento di 'O mare mio, Antonino Cannavacciuolo si recherà a Muggia per cucinare il brodetto muggesano. Appuntamento alle 21.25 su Canale Nove.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:33:00 GMT)

O’ Mare Mio : nella seconda stagione c’è anche la mamma di Cannavacciuolo : O' Mare Mio Mentre il giovedì sera Sky Uno trasmette la settima stagione di MasterChef e chetate le polemiche riguardo all’ormai famigerato asterisco mancante nel menù del suo bistrot di Torino, Antonino Cannavacciuolo è pronto a tornare sul Nove con la seconda stagione di O’ Mare Mio. Il debutto è previsto per stasera alle 21.25. O’ Mare Mio: la seconda stagione dal 7 gennaio sul Nove Quattro nuove puntate prodotte da ...

Antonino Cannavacciuolo : "Gualtiero Marchesi era il Maradone degli chef. Vi racconto quella volta che sono stato io a preparargli un menù" : È un ricordo commesso quello che Antonino Cannavacciuolo dedica a Gualtiero Marchesi, il padre della cucina italiana scomparso il 26 dicembre. "È l'unico chef che mi ha fatto commuovere quando l'ho visto. Per me Gualtiero Marchesi è il Maradona degli chef", ha dichiarato Cannavacciuolo in un'intervista a RadioCapital.Titolare del ristorante 'Il Marchesino', Marchesi ha rivoluzionato il modo di cucinare. Ha unito l'arte alla ...

"Le regole valgono anche per te" - tutti contro Cannavacciuolo : Da giudice a giudicato . E per Antonino Cannavacciuolo, chef tra i più quotati e amati d'Italia, i giudizi non sono certo teneri. Tutta colpa dell' ispezione dei Nas nel suo bistrot torinese - dove ...

"Prodotti congelati non segnalati" - Nas nel bistrot di Cannavacciuolo a Torino : multa e denunce : "Mancava un asterisco, quel cibo in frigo era per noi. Con storie come questa vien voglia di andarsene", ha replicato lo chef