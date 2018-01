: Cani maltrattati in affido nella Bassa #Merlara #canile #Enpa #indagini #cani #allevamento - TgPadova : Cani maltrattati in affido nella Bassa #Merlara #canile #Enpa #indagini #cani #allevamento - RosannaMarani : Cani maltrattati in campo rom abusivo. Salvataggio dell’Oipa - - alcinx : RT @OIPAonlus: A catena e malmenati, #guardiezoofile dell'#OIPA di #Roma sequestrano due piccoli #cani #maschi Leggi la notizia: https://t… - OIPAonlus : A catena e malmenati, #guardiezoofile dell'#OIPA di #Roma sequestrano due piccoli #cani #maschi Leggi la notizia:… - Bassottirescue : Aggiornamento: -

Oltre 180di razze varie (maltesi, shitzu,barboncini,chihuahua) sono stati messi in sicurezza dai carabinieri forestali di Verona che hanno posto sotto sequestro l'"I tesori dell'Antica Rocca" per detenzione in condizioni incompatibili degli animali e denunciato i due titolari, una già condannata a otto mesi nel 2013 per maltrattamenti analoghi. Gli animali erano stipati dentro box, cassonetti e acquari,al freddo.Ora sono sono stati consegnati al rifugio Leudica di Merlara (Pd) per l'affidamento.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)