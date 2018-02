Campidoglio - al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 : Bergamo: “Novità assoluta di Eureka e per l’Estate nuove disposizioni” “Ho firmato oggi due importanti delibere che sottoporrò all’approvazione della Giunta a breve. Le linee... L'articolo Campidoglio, al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 su Roma Daily News.

Atac - Campidoglio dà il via libera a presentazione del piano di concordato. Pd non partecipa al voto : Il piano di concordato per Atac spa, la società romana dei trasporti, è pronto per essere consegnato, entro venerdì, ai giudici del Tribunale fallimentare. Al termine di un vero e proprio tour de force fra approvazione Giunta, recepimento dei pareri tecnici, passaggio in Commissione congiunta Bilancio e Mobilità, Assemblea dei Soci, la delibera mandataria ha ricevuto anche l’ok dell’Assemblea Capitolina, autorizzando l’azienda a procedere con il ...

Turismo : Campidoglio - al via Convention Bureau Roma e Lazio : Turismo: Campidoglio, oggi primo comitato di indirizzo Convention Bureau Roma e Lazio. Meloni: “Promesse mantenute: prospettive concrete per la destinazione congressuale Roma e Lazio. Tagliato traguardo... L'articolo Turismo: Campidoglio, al via Convention Bureau Roma e Lazio su Roma Daily News.

Campidoglio - lunedì al via lavori ciclabile Nomentana : Campidoglio, lunedì al via lavori ciclabile Nomentana. Raggi: “Realizziamo l’opera che quartiere aspettava da decenni. Si amplia cartina di ciclabili per Roma”. Roma – lunedì... L'articolo Campidoglio, lunedì al via lavori ciclabile Nomentana su Roma Daily News.

Roma - Campidoglio : lunedì al via lavori ciclabile Nomentana : Roma, 20 gen. (askanews) lunedì 22 gennaio partiranno i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Roma su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d'Aosta-via Valdarno, lo rende noto ...

Campidoglio - al via “Memoria genera Futuro” : Campidoglio, al via “Memoria genera Futuro”: oltre 100 eventi in occasione del Giorno della Memoria. Nel 2018 ricorrono anche gli 80 anni delle Leggi Razziali e i... L'articolo Campidoglio, al via “Memoria genera Futuro” su Roma Daily News.

Campidoglio - al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per madri e padri separati in difficoltà : Nei casi in cui una coppia di genitori si divide, le istituzioni devono mettere in campo azioni per sostenere la parte economicamente e socialmente più fragile affinché possa continuare a svolgere con dignità e responsabilità il proprio ruolo di madre e di padre. In quest’ottica l’Amministrazione capitolina intende rafforzare le azioni indirizzate alla presa in […] L'articolo Campidoglio, al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per ...

Campidoglio - Frongia : Corviale avrà il suo Palazzetto dello Sport : Procederemo con una riqualificazione dell'intera zona': lo afferma in una nota l'assessore di Roma allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi Daniele Frongia in risposta alle critiche dei ...

Formula E a Roma : incontro Campidoglio-Mobility Manager aziende Eur su piano viabilità/mobilità - : L'iniziativa si terrà lunedì 22 gennaio presso la Piccola protomoteca del Campidoglio: vi parteciperanno l'assessore allo Sport Daniele Frongia l'Assessora alla Città in …

Al via domani in Campidoglio ‘Buon Compleanno Costituzione’ : Prende il via domani, sabato 13 gennaio “Buon Compleanno, Costituzione,”il percorso finalizzato a diffondere e trasmettere i valori costituzionali in tutti i territori della città tra i bambini e i ragazzi affinché possano acquisire i primi elementi di conoscenza del vivere civile, del senso di appartenenza alla propria comunità. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Persona, […] L'articolo Al via domani in ...

Campidoglio - recuperato edificio via Carpineto nel Municipio V. Prossimo anno scolastico ospiterà scuola ‘Guglielmo Massaia’ : L’edificio di proprietà capitolina di via Carpineto, attualmente inutilizzato, torna al servizio della collettività. Dal Prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Guglielmo Massaia’, garantendo inoltre alle casse comunali un risparmio pari a circa 275 mila euro all’anno. A tanto, infatti, ammonta il fitto passivo a carico di Roma Capitale […] L'articolo Campidoglio, recuperato edificio ...

Campidoglio - al via ‘Natale 2017 : Scuole Aperte’ : Prosegue l’impegno dell’Amministrazione capitolina per garantire l’apertura delle Scuole anche durante le festività, puntando su proposte innovative e aperte ai territori. Dopo l’apertura degli istituti nel corso della scorsa estate prende il via ‘Natale 2017: Scuole Aperte’, finalizzato a garantire un’offerta educativa di qualità ai bambini e ai ragazzi anche durante le vacanze scolastiche, nonché a sostenere […] L'articolo Campidoglio, ...