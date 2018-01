Calciomercato Verona | dal Newcastle arriva Aarons

Calciomercato Verona - arriva Aarons dal Newcastle : Verona - Il Verona ha annunciato l'arrivo, a titolo temporaneo, dell'attaccante Arons dal Newcastle. Questo il comunicato: "L'Hellas Verona comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le ...

Calciomercato - il saluto dei Pazzini : «Verona sempre nel cuore» : VERONA - " Andar via da Verona è stata una scelta inevitabile, MA, perché c'è un 'ma',devo dire GRAZIE con tutto il mio cuore ai veronesi" . Così, attraverso il proprio profilo Instagram, Silvia ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Pazzini passa al Levante : VALENCIA - "Il Pazzo è nostro" . L'annuncio è del Levante , la nuova squadra di Giampaolo Pazzini. L'attaccante, dunque, lascia il Verona e l'Italia con la formula del prestito. Nonostante il no ...

Calciomercato Verona - una operazione in entrata ed una in uscita : Calciomercato Verona – Ultime ore di Calciomercato in casa Verona, la squadra di Pecchia è reduce dall’importante successo sul campo della Fiorentina che ha aumentato la consapevolezza sul raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, definite nelle ultime ore due operazioni, una in entrata ed una in uscita. E’ fatta per Rolando Aarons, centrocampista classe 1995 che ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno LIVE : colpo del Bologna - novità per Roma - Samp e Verona : 1/15 Sanchez (LaPresse/Marco Bucco) ...

Calciomercato Verona - Heurtaux verso la cessione in Francia : Calciomercato Verona – Ultime ore di Calciomercato, la squadra di Pecchia ha ritrovato grande entusiasmo dopo l’importante successo sul campo della Fiorentina, l’obiettivo è raggiungere la salvezza. Fino al gong dovrebbero esserci due operazioni, una in entrata ed una in uscita, si sta provando a sbloccare la trattativa per Carlo Sanchez con la Fiorentina. Inoltre ad un passo l’addio del difensore Thomas Heurtaux, il ...

Calciomercato - ecco gli ultimi botti : colpi di Bologna - Torino - Napoli - cambiano Genoa e Verona [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Verona - su Pazzini pressing del Levante : Verona - Giampaolo Pazzini è nel mirino del Levante , la seconda squadra di Valencia, ma l'attaccante del Verona , che non riesce a trovare spazio nella formazione titolare allenata da Fabio Pecchia, ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Zuculini al River : Verona - Bruno Zuculini non è più un tesserato dell' Hellas Verona . Il club veneto, infatti, ha ceduto ufficialmente , a titolo definitivo, il cartellino del centrocampista al River Plate . In ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Zuculini torna in Argentina : Verona - Bruno Zuculini saluta l' Hellas Verona . Il club veneto, infatti, ha ceduto ufficialmente , a titolo definitivo, il cartellino del centrocampista al River Plate . In Argentina Zuculini ha ...

Calciomercato Verona - contatti con il Bologna : occhi su Krafth : Calciomercato Verona – Ultimi giorni di Calciomercato in casa Verona, si prova a chiudere per qualche innesto per il tecnico Pecchia. La squadra ha ritrovato grande fiducia dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina ed adesso prova a svoltare anche sul mercato. Nelle ultime ore trattativa con il Bologna, nel mirino è finito Krafth, terzino che può dare una grande mano al tecnico Pecchia. Il club rossoblu è pronto a lasciare partire ...

Calciomercato Verona - definita la cessione di Zuculini al River Plate : Calciomercato Verona – Il Verona è reduce dall’entusiasmante successo in trasferta nella 22^ giornata del campionato di Serie A, vittoria che rilancia in chiave salvezza la squadra di Pecchia. Nel frattempo nelle ultime ore definita una cessione, sono infatti in corso le visite mediche di Bruno Zuculini con il River Plate, subito dopo la firma del contratto. Il centrocampista lascia quindi il Verona ed il campionato di Serie A, ...

Calciomercato - Rigoni in uscita dal Genoa : Verona e Cagliari pronte a sfidarsi : Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalarci ancora dei movimenti interessanti. Tra i giocatori che sono in odore di cambiare maglia figura Luca Rigoni del Genoa. Il centrocampista dopo un’ottima passata stagione fatica a trovare spazio quest’anno nello scacchiere rossoblù e per questo potrebbe lasciare il ‘Grifone’ entro il 31 gennaio. Verona e Cagliari sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per ...

Calciomercato Verona - quasi deciso il futuro di Pazzini : ecco la probabile destinazione : Calciomercato Verona – Situazione delicatissima in casa Verona, la squadra di Pecchia è reduce dalla pesantissima sconfitta davanti al pubblico contro il Crotone nello scontro salvezza, il tecnico è sempre più in bilico ma ha ancora la fiducia della società per la prossima partita. Si pensa al mercato e si sta per definire una trattativa in uscita, si tratta della probabile cessione dell’attaccante Pazzini. Nelle ultime ore pressing ...