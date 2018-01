Calciomercato Roma | ufficiale Emerson al Chelsea | i dettagli economici

BLIND ALLA ROMA/ Calciomercato - Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco : Calciomercato, BLIND ALLA ROMA? Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco, serve un'alternativa in difesa dopo la cessione di Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:15:00 GMT)

Calciomercato Roma - che sorpresa : trattativa con il Manchester United per Blind : Calciomercato Roma – La Roma nella giornata di oggi ha definito la cessione di Emerson al Chelsea, non si è però concretizzata la trattativa sempre con i Blues per Dzeko. Sembra fatta per Aleix Vidal ma anche in questo caso non si è raggiunto l’accordo, la trattativa è naufragata. sorpresa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società di Pallotta sta trattando con il Manchester United per Blind, ...

Calciomercato - Dzeko al Chelsea? Conte : 'Resterà alla Roma' : "Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Con queste parole Antonio Conte mette in maniera forse definitiva la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il ...

Calciomercato ROMA/ News - Ds Genoa : "Secondo me lo scambio con Laxalt non si farà" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: il dirigente Gianni Buffetti consiglia Matteo Politano del Sassuolo, conteso da Napoli e Juve.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:20:00 GMT)

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - addio ai giallorossi : il giocatore in volo per Londra : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Calciomercato Roma - il Watford su Aleix Vidal : MILANO - Su Aleix Vidal, laterale del Barcellona seguito in Italia anche dalla Roma, c'è l'inserimento deciso del Watford che nelle prossime ore conta di annunciare l'ingaggio del blaugrana. Watford, ...

