CALCIOMERCATO ROMA News | Baldissoni | Silva al posto di Emerson | Monchi è attento

CALCIOMERCATO Roma/ News - Cristante : Monchi vuole bloccarlo subito (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, al lavoro sull’operazione Cristante per anticipare la concorrenza(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Jonathan Silva alla Roma / CALCIOMERCATO : preso il terzino argentino - atteso in Italia per visite e firma : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:18:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Layun è stato a un passo dai giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi era vicinissimo dall'acquistare il terzino messicano del Porto Layun per sostituire Emerson Palmieri volato a Londra.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:45:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - ufficiale Emerson al Chelsea : i dettagli economici : Calciomercato Roma, ufficiale Emerson al Chelsea: i dettagli economici – “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Chelsea FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri dos Santos. Il difensore passerà al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 9 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del ...

BLIND ALLA ROMA/ CALCIOMERCATO - Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco : Calciomercato, BLIND ALLA ROMA? Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco, serve un'alternativa in difesa dopo la cessione di Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:15:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - che sorpresa : trattativa con il Manchester United per Blind : Calciomercato Roma – La Roma nella giornata di oggi ha definito la cessione di Emerson al Chelsea, non si è però concretizzata la trattativa sempre con i Blues per Dzeko. Sembra fatta per Aleix Vidal ma anche in questo caso non si è raggiunto l’accordo, la trattativa è naufragata. sorpresa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società di Pallotta sta trattando con il Manchester United per Blind, ...

CALCIOMERCATO - Dzeko al Chelsea? Conte : 'Resterà alla Roma' : "Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Con queste parole Antonio Conte mette in maniera forse definitiva la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Ds Genoa : "Secondo me lo scambio con Laxalt non si farà" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: il dirigente Gianni Buffetti consiglia Matteo Politano del Sassuolo, conteso da Napoli e Juve.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:20:00 GMT)

SCAMBIO LAXALT - BRUNO PERES/ CALCIOMERCATO ROMA : il brasiliano rifiuta e fà saltare la trattativa : SCAMBIO LAXALT-BRUNO PERES Calciomercato Roma: nuova idea per la corsia giallorossa. La società capitolina potrebbe girare al Genoa il cartellino del terzino brasiliano(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:53:00 GMT)