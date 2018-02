Calciomercato Roma | Arriva Jonathan Silva dello Sporting

Calciomercato Roma - terminate le visite mediche di Jonathan Silva [VIDEO] : Calciomercato Roma – Si sta per concludere la sessione invernale di Calciomercato, sono state ore caldissime in casa Roma. Nella giornata di ieri è stata definita la cessione di Emerson al Chelsea mentre è sfumata la trattativa pet Dzeko. La Roma per il sostituto del brasiliano aveva individuato Alex Vidal ma la trattativa non è andata in porto, poi nelle ultime ore la mossa a sorpresa con l’arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting ...

Calciomercato Roma/ News - Ag.Bruno Peres : "Ha le motivazioni giuste per restare" (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: lo scambio tra Bruno Peres ed il genoano Diego Laxalt appare ormai definitivamente sfumato.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:38:00 GMT)

Calciomercato Roma - ufficiale : Nura girato al Perugia : Roma - La Roma ha deciso di mandare Abdullahi Nura a farsi le ossa di Serie B. Il terzino è stato ceduto ufficialmente al Perugia con la formula del prestito biennale. Nura ha segnato un eurogol nell'...

Calciomercato - botti finali di Genoa - Torino e Bologna : sorprese di Fiorentina e Roma - i nuovi 11 [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Perugia - ecco Nura dalla Roma Primavera : Perugia - In Serie B è un ultimo giorno di mercato fortemente caratterizzato dai movimenti del Perugia . La squadra umbra, oltre a muoversi insieme alla Juventus per Magnani del Siracusa, ha ...

Calciomercato Roma - gli annunci di Baldissoni : la situazione a poche ore dal gong : Calciomercato Roma – poche ore prima del gong, si conclude la sessione invernale di riparazione. La Roma ha chiuso per Jonathan Silva che sarà il sostituto di Emerson, la conferma arriva direttamente da Baldissoni ai microfoni di Radio 24: “Non credo che nelle prossime ore la Roma farà molto. E’ arrivato Jonathan Silva per sostituire Emerson Palemieri, adesso sta completando le visite mediche. L’ultimo giorno di mercato possono ...

Calciomercato ROMA/ News - Baldissoni : "Silva al posto di Emerson - Monchi è attento ma..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore generale Baldissoni sull'arrivo di Jonathan Silva e le mosse per il finale della sessione di gennaio.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato : il terzino non potrà giocare in Champions : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Cristante : Monchi vuole bloccarlo subito (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, al lavoro sull’operazione Cristante per anticipare la concorrenza(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato : preso il terzino argentino - atteso in Italia per visite e firma : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Calciomercato Roma - sfuma Blind : ad un passo Jonathan Silva : 1/10 LaPresse/Reuters ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato Roma/ News - Layun è stato a un passo dai giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi era vicinissimo dall'acquistare il terzino messicano del Porto Layun per sostituire Emerson Palmieri volato a Londra.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:45:00 GMT)