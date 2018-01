Calciomercato Pro Vercelli | risolto il contratto di Vivas

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Rende : si prova a chiudere per Frison : Il Rende sta disputando una stagione veramente importante nel campionato di Serie C, può essere considerato la sorpresa del Girone C. La squadra si prepara per la gara di campionato sul difficile campo del Francavilla ma a tenere banco sono anche queste ultime ore di mercato. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione si sta provando a mettere a segno il colpo Alberto Frison, portiere attualmente svincolato. Tra le parti sono in corso ...

Calciomercato MILAN/ News - Proseguono i contatti tra Gustavo Gomez ed il Palmeiras (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore paraguaiano Gustavo Gomez tratta con i brasiliani del Palmeiras per il trasferimento.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:59:00 GMT)

Klaassen al Napoli/ Calciomercato : si prova a chiudere a breve - operazione complessa : Klaassen al Napoli, Calciomercato: offerto il nazionale olandese, Giuntoli ci pensa. L’Everton ha proposto al club partenopeo il cartellino dell’ex Ajax con la formula del prestito(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - i nerazzurri provano il colpo Gaitan a sorpresa - Ultime notizie - : Calciomercato Inter, Ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid.

Younes al Napoli a Giugno/ Calciomercato - l'agente : "Problemi familiari seri - finirà stagione all'Ajax" : Younes al Napoli a Giugno, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:47:00 GMT)

Calciomercato Pro Vercelli - preso Reginaldo. Polidori al Trapani : Vercelli - La Pro Vercelli ha annunciato due operazioni, entrambe con il Trapani . In entrata si registra l'arrivo dell'attaccante brasiliano classe 1983 Reginaldo , che arriva a titolo definitivo: "...

Calciomercato Inter - Vanheusden promesso allo Standard Liegi : MILANO - Per il difensore dell' Inter Zinho Vanheusden , c'è un accordo da formalizzare in queste ore che lo porterà allo Standard Liegi . Il belga non ha mai esordito in prima squadra, ma è stato a ...

Calciomercato - il Sassuolo ci prova : sondato Babacar : Sassuolo - Il Sassuolo , tra i suoi sondaggi ne ha effettuato uno anche per Khouma el Babacar, attaccante che nella Fiorentina fa il vice-Simeone. E' una possibilità. La Cremonese ha chiesto il ...

Calciomercato MILAN/ News : Paletta verrà liberato - il Fenerbahce è pronto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: sembra essere davvero ad un passo la risoluzione del contratto di Gabriel Paletta.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:57:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria - super tentativo per giugno : la dirigenza prova ad anticipare i tempi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo nella gara di campionato contro la Roma, la stagione per gli uomini di Giampaolo può considerarsi veramente importante. In attesa della nuova giornata ultime ore di Calciomercato, difficile aspettarsi mosse importanti da parte del club, discorso diverso per giugno. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo è Taison, calciatore ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore e ci prova per Lobotka. Roma su Cristante : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

DZEKO ED EMERSON VIA DALLA ROMA? / Calciomercato - in Bosnia riaprono uno spiraglio per l'attaccante al Chelsea : DZEKO ed EMERSON via DALLA ROMA? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il Bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:35:00 GMT)