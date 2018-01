Calciomercato Palermo | si tenta il colpo Di Carmine | tutto dipende da Han

Calciomercato - il Pisa accoglie Setola dal Palermo : Pisa - Il Pisa ha annunciato un nuovo acquisto nell'ultimo giorno di trattative. Dal Palermo arriva Carmine Setola con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018. Il difensore esterno, classe 1999,...

Calciomercato Palermo - contatto con il Foggia ma occhio al Parma : Calciomercato Palermo – Il Palermo è reduce dal pareggio sul campo dello Spezia, risultato che ha permesso ai rosonero di mantenere la vetta del campionato di Serie B insieme al Frosinone. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nel mirino è finito Matteo Rubin, in uscita dal Foggia. Sul terzino forte anche l’interesse del Parma che ha individuato nel calciatore l’alternativa ideale a ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Palermo - il colpo che non ti aspetti : dal Psg arriva Callegari : Calciomercato Palermo – Il Palermo comanda la classifica di Serie B. I rosanero puntano alla promozione diretta in Serie A per tornare nel palcoscenico che la piazza merita. Tedino può sorridere per il lavoro che sta svolgendo il ds Lupo sul mercato. Dopo gli acquisti di Fiore e Moreo, il club rosanero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in procinto di chiudere per Lorenzo Callegari, centrocampista di proprietà ...

Calciomercato Palermo - occhi in casa Bari : mercoledì summit per Fiamozzi : Calciomercato Palermo – Il Palermo dopo aver rinforzato la rosa con gli acquisti di Fiore e Moreo pensa anche a Riccardo Fiamozzi. Il terzino destro del Bari piaceva anche al Parma, ma ormai i ducali hanno chiuso per Gazzola del Sassuolo e i rosanero hanno quindi la strada spianata. mercoledì a Milano andrà in scena un summit tra Palermo e Bari per cercare di trovare un accordo. Fiamozzi è in prestito dal Genoa, quindi servirà anche il ...

Calciomercato Palermo - Tedino : "Ci serviva uno come Moreo" : Palermo - "Siamo una buona squadra, ci confrontiamo sempre e tutta la rosa ha fatto un grandissimo lavoro. Ora manteniamo le cose positive e cerchiamo di limare quelle negative: abbiamo dimostrato di ...

Calciomercato Palermo - Moreo in prestito dal Venezia : Palermo -Stefano Moreo è un giocatore del Palermo . Lo ha comunicato il club rosanero attraverso questa nota: "L'U.S. Città di Palermo comunica di avere acquisito dal Venezia F.C. le prestazioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Palermo - non solo Moreo : si insiste anche per Puscas. Le ultime su Embalo : Calciomercato Palermo – Il Palermo guida la classifica di Serie B. Il club rosanero punta alla promozione diretta in Serie A e per questo sta cercando di rinforzare la propria rosa. In giornata è stato raggiunto un accordo per Stefano Moreo del Venezia che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo dell’ex Entella però non esclude quello di Georges Puscas, che il ds dei rosanero Fabio Lupo continua a ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : firma Fiore : Palermo - Il Palermo rinforza il pacchetto arretrato. Il club rosanero ha ingaggiato ufficialmente a titolo definitivo dallo Standard Liegi le prestazioni sportive di Corentin Fiore . Si tratta di un ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : preso Fiore : Palermo - Volto nuovo in casa Palermo . Il club rosanero ha ingaggiato ufficialmente a titolo definitivo dallo Standard Liegi le prestazioni sportive di Corentin Fiore . Si tratta di un difensore ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Palermo - spunta Fiamozzi per la fascia : Coperta corta nel ruolo per Tedino, che è alle prese anche con il ko di Rispoli: nel mirino della dirigenza rosanero - stando al 'Corriere dello Sport' - ci sarebbe Riccardo Fiamozzi , laterale ...

Calciomercato Palermo - Zamparini parla di gennaio : le dichiarazioni che preoccupano i tifosi : Il Palermo guida la classifica del campionato di Serie B e punta alla promozione diretta in massima serie. Zamparini ha dato importanti indicazioni anche di mercato attraverso la pagina Facebook del club: “Ultimamente soffriamo il Barbera, ci manca la spinta del pubblico. Sono molto felice per il risultato di ieri, più difficile anche rispetto a Bari. Potevano chiuderla prima, però ieri abbiamo dominato la Ternana. Rispoli è tornato ...

Calciomercato Palermo - rescissione consensuale con Silva : Palermo - Il Palermo e Stefan Silva separano le proprie strade. Il club rosanero ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore svedese classe 1990. Silva era ...