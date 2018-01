Calciomercato Napoli | Politano | rilancio al Sassuolo Farias l' alternativa

Calciomercato Napoli - salta Politano? Si bussa in casa Cagliari per Farias : 1/14 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter e Napoli - fiato sospeso : Milano, 31 gennaio 2018 - Ultime ore di Calciomercato gennaio 2018 : si chiude stasera alle 23. Tiene banco il Sassuolo , che ha aperto al Napoli per Matteo Politano ma vuole 25 milioni e il prestito ...

Politano al Napoli/ Calciomercato - Minotti : lo vedrei molto bene in azzurro : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Calciomercato Napoli - occhi su Politano : Il Napoli pensa a Oyarzabal Infine, nella notte è spuntato un nome a sorpresa per il Calciomercato Napoli , quello di Mikel Oyarzabal , giovane esterno d'attacco della Real Sociedad: Sky Sport ha ...

Klaassen al Napoli/ Calciomercato : si prova a chiudere a breve - operazione complessa : Klaassen al Napoli, Calciomercato: offerto il nazionale olandese, Giuntoli ci pensa. L’Everton ha proposto al club partenopeo il cartellino dell’ex Ajax con la formula del prestito(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Calciomercato Napoli - il punto sulle trattative : Un'altra importante vittoria contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato, per rispondere alla Juventus e riprendersi il primo posto in classifica. Napoli ancora in vetta, con un punto di ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato Napoli/ News - Klaassen può essere il colpo sul gong! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Klaassen può essere il colpo sul gong messo a segno da Cristiano Giuntoli dopo che è saltata la trattativa Amin Younes.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - il Napoli insiste per Politano : Milano, 31 gennaio 2018 - Ore frenetiche per il Calciomercato di Serie A. Il gong è ormai prossimo e le varie squadre cercano di chiudere le ultime trattative in ballo. Il Napoli proverà fino all'...

Calciomercato Sassuolo - da Politano al Napoli allo scambio Babacar-Falcinelli : parla Carnevali : Calciomercato Sassuolo – Sono ore caldissime in casa Sassuolo, tiene banco il Calciomercato. Diverse le trattative in piedi, da Politano al Napoli alle voci sullo scambio Babacar-Falcinelli. Proprio su quest’ultima trattativa ha parlato Carnevali come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Difficilissimo che accada. Problema ingaggio? No, semplicemente non c’è nessuna trattativa per il momento. Politano penso che resti con ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato - clamorosa riapertura del Sassuolo : l'affare si fa subito! : POLITANO al NAPOLI, Calciomercato: clamorosa riapertura da parte del Sassuolo, l'affare si farà nelle prossime ore. La Juventus sembra essere tagliata totlamente fuori dalla trattativa.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:18:00 GMT)

