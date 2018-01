CALCIOMERCATO MILAN News | Proseguono i contatti tra Gustavo Gomez ed il Palmeiras

CALCIOMERCATO Milan/ News - Zanellato in Calabria : i dettagli dell’operazione (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il talentuoso centrocampista dei meneghini, vola in Calabria, nel Crotone, con la formula del prestito con obbligo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:42:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - tre colpi in uscita : Calciomercato Milan, Paletta, Zanellato e Gabriel fuori. Il Milan si “sveglia” sul Calciomercato, nel penultimo giorno. Mandando via alcune pedine superflue in prestito, come Zanellato e Gabriel, mentre Paletta ha rescisso il contratto. Zanellato è stato girato in prestito al Crotone di Zenga per 6 mesi, e la stessa formula è stata usata per Gabriel in prestito all’Empoli. I due giovani giocatori, cercano spazio per ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - il Watford beffa i rossoneri per Lukebakio (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Watford della famiglia Pozzo beffa il club meneghino nella corsa al classe 1997 Dodi Lukebakio, l'acquisto è ufficiale.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:25:00 GMT)

CALCIOMERCATO Empoli - Gabriel in prestito dal Milan : Empoli - Gabriel è un giocatore dell' Empoli . Il portiere brasiliano passa infatti in prestito dal Milan al club toscano. Quest'ultimo ha annunciato il trasferimento con il seguente comunicato: " L'...

CALCIOMERCATO Milan/ News : Gabriel ad un passo dall'Empoli - UFFICIALE Zanellato al Crotone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: Zanellato si trasferisce ufficialmente al Crotone, Gabriel ad un passo dall'Empoli.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:56:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Sulle tracce di Jankto c'è anche la Juventus (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: il dirigente del Genoa Perinetti torna sul mancato trasferimento di Pellegri ad una big italiana.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:39:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - addio Paletta. Ipotesi Fenerbahçe : MilanO - Gabriel Paletta chiuderà oggi il suo rapporto con il Milan : il difensore italo-argentino e il club rossonero firmeranno una risoluzione consensuale. Per lui si era mosso il Sassuolo prima di ...

CALCIOMERCATO Milan/ News : Boca lontano per Gustavo Gomez ma c'è il Palmeiras (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: il Boca Juniors rimane lontano per Gustavo Gomez, seguito pure dai brasiliani del Palmeiras.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:02:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - colpo a ‘scadenza’ : la mossa per la difesa : Calciomercato Milan – Momento importante per il Milan in campionato, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante successo in campionato contro la Lazio, l’obiettivo è quello di recuperare altre posizione in classifica. Ultime ore di Calciomercato ma la dirigenza rossonera ha deciso di non effettuare alcuna operazione di rilievo, si pensa invece ala prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News : Paletta verrà liberato - il Fenerbahce è pronto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: sembra essere davvero ad un passo la risoluzione del contratto di Gabriel Paletta.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:57:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - Paletta ai saluti : Calciomercato Milan,il Fenerbache é interessato al calciatore Ultime ore di Calciomercato, e il Milan, ha ancora le caselle vuote, sia quella delle entrate che quella delle uscite. Il primo nome, sembra stia per arrivare, e potrebbe essere Paletta. Il difensore centrale dunque potrebbe salutare la serie A, infatti é stato richiesto dal Fenerbache. I turchi lo vorrebbero a parametro 0 e il Milan dovrebbe anticipare la rescissione del ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - rossoneri a un passo da Rogel (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: sembra essere davvero molto vicino l'acquisto del difensore uruguaiano classe 1997 Rogel del C.Nacional.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 04:01:00 GMT)