Calciomercato Live Trattative in diretta | Orsolini al Bologna | Falcinelli alla

LIVE Calciomercato Frosinone - salta l'affare Simeone - Russo rimane : 59 ore consecutive, dove vi racconteremo tutte le news e gli aggiornamenti inerenti al mondo Frosinone. Due inviati a Milano per raccontarvi tutto, come nostro solito. 2 shares

Calciomercato LIVE/ Trattative in diretta : il Tottenham piazza il colpo Lucas Moura : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:43:00 GMT)

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : la Lazio ha preso Maloku dal Bayern Monaco : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:44:00 GMT)

Calciomercato LIVE/ Trattative in diretta : Pazzini lascia l'Italia - ufficiale il passaggio al Levante : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Calciomercato live/ Trattative in diretta : Aubameyang è l'acquisto più caro della storia dell'Arsenal : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:13:00 GMT)

Calciomercato LIVE/ Trattative in diretta : Inter - fumata nera per Pastore mentre Nagatomo firma al Galatasaray : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte Internazionale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Calciomercato LIVE/ Trattative in diretta : Inter - fumata nera per Pastore mentre Nagatomo firma col Galatasara : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte Internazionale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA È SUCCESSO MARTEDÌ Napoli, nessun accordo con il Sassuolo per Politano nonostante l'offerta arrivata a 22 milioni , 20+2 di bonus, ma prima di dare il via libera alla partenza i neroverdi ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno LIVE : colpo del Bologna - novità per Roma - Samp e Verona : 1/15 Sanchez (LaPresse/Marco Bucco) ...

Calciomercato - ultimo giorno non stop su Sky : streaming dalle 10 alle 12 su sito e app - tutti i live : Il primo appuntamento in diretta streaming è alle 10 dall'Hotel Melià, con due ore di approfondimento assieme a Fayna, Erika Calvani e Fabrizio Romano. Riepilogo e interazione social con l'hashtag #...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Brozovic verso il Siviglia? Pastore-Inter - verso il no. Stretta su Politano : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : il Napoli stringe per Politano - Paletta via dal Milan. Giroud-Aubameyang - destini incrociati? : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...