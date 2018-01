Calciomercato | la diretta video del Corriere dello Sport-Stadio

Calciomercato - la diretta video di Tuttosport : TORINO - Per lo sprint finale del Calciomercato torna la nostra diretta video. Gli ultimi colpi, i commenti dei nostri esperti, l'opinione di ospiti illustri: tre ore di maratona dalle 20 per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato - le ultime ore in diretta su Sky Sport HD con #SkyCalciomercatoDay : In diretta su Sky Sport le ultime trattative, gli ultimi colpi e le considerazioni finali,nel giorno di chiusura della sessione invernale del Calciomercato italiano ultime frenetiche ore per il Calciomercato, che oggi chiuderà i battenti. Il primo appuntamento in diretta streamin...

Il Calciomercato non stop su Sky : la diretta tv e in streaming della chiusura : Fino all'ultimo minuto" : alle 20 "Anteprima", su Sky Sport 1 HD e Sky Sport24 HD; alle 22 "Ultima Ora", su Sky Sport24 HD e Sky Supercalcio HD, per seguire gli ultimi sessanta minuti del mercato; ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Brozovic verso il Siviglia? Pastore-Inter - verso il no. Stretta su Politano : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : il Napoli stringe per Politano - Paletta via dal Milan. Giroud-Aubameyang - destini incrociati? : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore - Paletta via dal Milan : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore - Sassuolo assalto a Babacar : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore e ci prova per Lobotka. Roma su Cristante : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole stringere per Politano - Inter all’assalto di Pastore : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Sportitalia pronta alla Maratona per la chiusura Calciomercato con 13 ore di diretta : Una Maratona di oltre 13 ore dalla mattina fino alla chiusura delle trattative (e anche oltre) per raccontare in diretta l’ultima giornata della sessione invernale del Calciomercato 2017-2018. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) dedica oltre 13 ore del proprio palinsesto di mercoledì 31 gennaio alla volata finale: dalle 11 di mattina fino alle 00,30 con aggiornamenti continui ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Cairo blinda Ljajic - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...