Calciomercato Juventus | Preso Leandro Fernandes | i dettagli

Calciomercato Juventus - Lirola e Tripaldelli ceduti al Sassuolo : MILANO - C'è l'accordo tra la Juventus e il Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo di Pol Lirola e Alessandro Tripaldelli al club di Squinzi. Si è concluso positivamente l'incontro tra l'ad ...

Calciomercato - incontro Juventus-Sassuolo : doppia trattativa per i neroverdi : Ultime ore calde di Calciomercato in casa Sassuolo, in particolar modo ha tenuto banco ll futuro di Politano, pressing continuo da parte del Napoli ma la decisione del club neroverde è stata quella di non lasciare partire il proprio gioiello. Nelle ultime ore intanto incontro tra il Sassuolo e la Juventus, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è parlato di Pol Lirola ed Alessandro Tripaldelli. L’esterno, già al ...

Calciomercato - Perugia-Magnani : fatta. Dietro c'è la Juventus : PERUGIA - Dalla Serie C alla Serie B. Ma con uno sguardo sulla Serie A. Giangiacomo Magnani , talento che si è messo in luce nella difesa del Siracusa , è diventato ufficialmente un tesserato del ...

Calciomercato Juventus - mancato accordo con il Cagliari per Han : MILANO - L'accordo non c'è, almeno per ora. Il Cagliari ha rifiutato la proposta per l'attaccante nordcoreano Han Kwang-Son, attualmente in prestito dai sardi al Perugia. La società del club Giulini ...

Calciomercato Juventus - incontro a pranzo per Han : TORINO - La Juventus vuole chiudere per Han . E lo vuole fare prima della chiusura del Calciomercato fissata per le 23. Marotta a pranzo vedrà i dirigenti di Cagliari e Perugia a Milano. Un incontro ...

Calciomercato Padova - dalla Juventus arriva Lanini : Padova - Per un Padova da Serie B ci vuole un grande colpo. Ecco allora che va inquadrata in quest'ottica la trattativa che ha portato a Eric Lanini , esterno offensivo trasferitosi a titolo ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Fernandes : TORINO - Chi l'ha detto che la Juventus ha fatto da spettatrice al mercato di gennaio? Nulla di tutto questo, anzi: il penultimo giorno della sessione di riparazione ha visto i dirigenti bianconeri ...

Calciomercato Juventus - Suso colpo last minute? Ecco la situazione Video : La #Juventus non ferma la sua corsa e vince convincendo contro il Chievo Verona. Grazie ad un'ottima prestazione corale, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a battere due a zero gli scaligeri ed a conservare il secondo posto in classifica. Il campionato è ormai un duello tra Juventus e Napoli, certamente le due migliori squadre della serie A, a livello di gioco e di organico. Intanto, la Juventus è molto attiva sul mercato. In ...

Calciomercato Juventus - a tutto Marotta : Buffon - Politano e la battuta di De Laurentiis : La Juventus in campo per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, prima del match ecco le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Rai Sport: “Buffon? Premetto che noi siamo un tutt’uno. E’ giusto che un campione della sua statura faccia delle riflessioni con calma. E’ importante che sia tornato in campo. Abbiamo sempre detto che la decisione spetta a lui. Il confronto col presidente sarà basato sul rispetto ...