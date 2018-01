Calciomercato Inter | rischia di saltare Pastore | infortunio con il Psg | tentativo per

Calciomercato INTER/ News - accordo tra nerazzurri e Siviglia per Brozovic (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: accordo raggiunto tra Siviglia e nerazzurri per Marcelo Brozovic, ora deve decidere il centrocampista croato.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Icardi lascia l'Inter?/ Calciomercato - Fabio Caressa : una questione privata - ma i nerazzurri... : Mauro Icardi lascia l'Inter? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:01:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Brozovic verso il Siviglia? Pastore-Inter - verso il no. Stretta su Politano : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Calciomercato Inter/ News - Nagatomo al Galatasaray apre all'arrivo di Pastore (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: si apre per Nagatomo al Galatasaray, potrebbe facilitare l'arrivo di Pastore.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:02:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato news - Brozovic a un passo dal Siviglia è un indizio che porta al Flaco : PASTORE ALL'INTER Calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:29:00 GMT)

Calciomercato Inter - Brozovic può partire : offerta del Siviglia - cifre e dettagli : Calciomercato Inter – Non solo Nagatomo, che lascerà l’Inter per trasferirsi in prestito al Galatasaray, ma anche Marcelo Brozovic potrebbe salutare il club nerazzurro in queste ultime ore di Calciomercato invernale. Il centrocampista croato si trova attualmente all’Hotel Melià di Milano, sede ufficiale del Calciomercato, insieme al proprio agente per ascoltare e valutare la proposta del Siviglia. Secondo quanto riportato da ...

Calciomercato Inter - Brozovic verso il Siviglia : TORINO - Da Milano arrivano le conferme. Brozovic è a un passo dal Siviglia . Infatti c'è la possibilità che il giocatore possa passare alla corte di Montella con un prestito oneroso e il diritto di ...

Calciomercato Inter - parla Sampaoli : 'Icardi è tentato dal Real Madrid' : Mauro Icardi ha spaventato l'Inter nelle ultime ore. Un post su Instagram: "Poter dire addio è crescere" ha scatenato un pandemonio social e non solo riguardo all'attaccante e capitano nerazzurro. Una ...

ICARDI LASCIA L'INTER?/ Calciomercato - Sampaoli getta benzina sul fuoco : Mauro vicino al Real : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Calciomercato INTER/ News - Ag.Skriniar : "C'era offerta da 65 mln - a giugno è un'altra storia" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: l'agente di Skriniar non esclude l'addio a giugno vista l'importante offerta respinta a gennaio.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:24:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - il Flaco teme di perdere i Mondiali : Sampaoli lo ha ignorato… : Pastore all'Inter Calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato Inter - intrigo Icardi e Real Madrid. Cosa sta succedendo : Milano, 30 gennaio 2018 - "Saper dire addio è crescere" poi "Ciao ciao". Così Mauro Icardi su Instagram, e subito si sono scatenate le più disparate voci di Calciomercato gennaio 2018 . Si è parlato ...

