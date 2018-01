Calciomercato Inter | incontro con il Sassuolo | idea Duncan | tutti i dettagli

Calciomercato INTER/ News - Possibile scambio Pinamonti-Duncan col Sassuolo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: possibili affari con il Sassuolo con Pinamonti in neroverde e Duncan in nerazzurro.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Nagatomo è del Galatasaray : i dettagli della trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il terzino sinistro nerazzurro lascia Appiano Gentile per trasferirsi in Turchia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Inter - Suning : no a Pastore : TORINO - Conto alla rovescia. Il 'gong' risuonerà fino in Asia, soprattutto dalle parti di Suning che, al momento, non ha ancora dato l'ok per l'operazione Pastore. I tifosi dell'Inter sono in attesa, ...

Pastore all'Inter / Calciomercato - il Flaco si allontana : alla Pinetina filtra pessimismo : Pastore all'Inter, ultime notizie: un infortunio complica il trasferimento? filtra pessimismo alla Pinetina: i tempi sono stretti, Suning è molto perplessa sull'investimento per il Flaco(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Calciomercato Inter - non decollano le ultime trattative : la situazione : Calciomercato Inter – Sono ore di attesa in casa Inter, la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza però riuscire a sbloccare alcune trattative. In particolar modo al momento non esistono le condizioni per l’arrivo di Javier Pastore, dalla Cina non è arrivato alcun segnale, serve un sacrificio economico da parte dell’Inter già da questa finestra di mercato, i nerazzurri non possono permetterselo ecco perchè al momento la ...

Gaitan all’Inter / Calciomercato : trattativa per il calciatore dell’Atletico - idea di un prestito : Gaitan all’Inter, Calciomercato: trattativa per il calciatore dell’Atletico, idea di un prestito. Il club nerazzurro sta spingendo per avere il centrocampista alle dipendenze di Simeone(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Inter. Emery : “Pastore potrebbe andarsene” : Confronto tra l’argentino e l’allenatore spagnolo. Ipotesi Inter se lascia il PSG. Aperte le trattative per il centrocampista? Se la notizia giunge direttamente dal quartier generale del Paris Saint Germain, allora i nerazzurri devono crederci: Pastore via dalla Francia è ora cosa quasi certa. Sembra infatti che dopo un tira e molla piuttosto lungo, El Flaco abbia preso la decisione di lasciare il club ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter e Napoli - fiato sospeso : Milano, 31 gennaio 2018 - Ultime ore di Calciomercato gennaio 2018 : si chiude stasera alle 23. Tiene banco il Sassuolo , che ha aperto al Napoli per Matteo Politano ma vuole 25 milioni e il prestito ...

