Calciomercato Inter Emery | “Pastore potrebbe andarsene”

Calciomercato Inter - non decollano le ultime trattative : la situazione : Calciomercato Inter – Sono ore di attesa in casa Inter, la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza però riuscire a sbloccare alcune trattative. In particolar modo al momento non esistono le condizioni per l’arrivo di Javier Pastore, dalla Cina non è arrivato alcun segnale, serve un sacrificio economico da parte dell’Inter già da questa finestra di mercato, i nerazzurri non possono permetterselo ecco perchè al momento la ...

Gaitan all’Inter / Calciomercato : trattativa per il calciatore dell’Atletico - idea di un prestito : Gaitan all’Inter, Calciomercato: trattativa per il calciatore dell’Atletico, idea di un prestito. Il club nerazzurro sta spingendo per avere il centrocampista alle dipendenze di Simeone(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:19:00 GMT)

ICARDI VIA DALL'INTER? / Calciomercato : la società non gradisce i messaggi sui social : ICARDI via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter e Napoli - fiato sospeso : Milano, 31 gennaio 2018 - Ultime ore di Calciomercato gennaio 2018 : si chiude stasera alle 23. Tiene banco il Sassuolo , che ha aperto al Napoli per Matteo Politano ma vuole 25 milioni e il prestito ...

BROZOVIC VIA DALL'INTER? / Calciomercato news : accordo con il Siviglia - ma Spalletti vuole il sostituto : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato - Suning dice no ai 10 milioni di euro per il prestito : PASTORE ALL'INTER, ultime notizie: UN infortunio complica il trasferimento? L'argentino costretto a uscire dopo un tempo nel match di Coppa di Lega tra PSG e Rennes(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Brozovic via dall'Inter?/ Calciomercato news : trovato l'accordo con il Siviglia : Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:45:00 GMT)

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato : assalto del Real Madrid rinviato all’estate : Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:15:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Inter - si complica Pastore : alternativa Gaitan. La Roma su Blind : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato Inter/ News - i nerazzurri provano il colpo Gaitan a sorpresa - Ultime notizie - : Calciomercato Inter, Ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato - un infortunio complica il trasferimento? : PASTORE ALL'INTER, ultime notizie: UN infortunio complica il trasferimento? L'argentino costretto a uscire dopo un tempo nel match di Coppa di Lega tra PSG e Rennes(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - i nerazzurri provano il colpo Gaitan a sorpresa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid, attenzione però allo Zenit San Peitroburgo.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:55:00 GMT)

Calciomercato Inter - rischia di saltare Pastore : infortunio con il Psg - tentativo per Gaitan : Calciomercato Inter, rischia di saltare Pastore: infortunio con il Psg – Il Psg è sceso in campo per la Coppa di Francia, successo sul campo del Rennes grazie alle reti di Meunier, Marquinhos e Lo Celso. Nel frattempo non arrivano buone notizie per l’Inter, durante la partita si è infortunato infatti Pastore, il Flaco è stato costretto a lasciare il campo al 45′ per un problema muscolare. La trattative per portare Pastore ...