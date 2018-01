Calciomercato Fiorentina | Sanchez all' Espanyol in prestito

Calciomercato Fiorentina - scambio col Sassuoo Babacar-Falcinelli : FIRENZE - Diego Falcinelli è un nuovo giocatore della Fiorentina . Arriva in prestito dal Sassuolo : "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti ...

Babacar al Sassuolo / Calciomercato - la Fiorentina cede il suo giocatore più caro : Babacar al Sassuolo, Calciomercato: la Fiorentina incassa 10 milioni di euro più Falcinelli. L’attaccante della Viola si trasferisce in Emilia, trovato l’accordo(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : Arriva Dabo. Sanchez resta? : Dopo le ultime, disastrose prestazioni in campionato la Fiorentina batte finalmente un colpo nel mercato di gennaio. Niente di eclatante, come d’altronde abbiamo già rimarcato altre volte, ma sicuramente un innesto funzionale al gioco di Pioli. Si tratta di Bryan Dabo, centrocampista francese classe ’92 dal fisico possente che Corvino è andato a pescare ancora una volta in Francia, al Saint Etienne. Ai ‘Verdi’ vanno ...

Calciomercato Fiorentina : Dabo è il primo di 3 acquisti? Video : Un jolly offensivo che veda la porta, un centrocampista duttile, capace di giocare sia a 2 che a 3 in mezzo al campo ed un terzino, queste le 3 esigenze ormai note del #Calciomercato invernale della #Fiorentina. Quando mancano poco più di 24 ore al gong del Calciomercato invernale, Corvino e Freitas hanno messo a segno solo il primo anche se Dabo può fungere anche da terzino destro dei 3 colpi concordati con Pioli. Bryan Dabo arriva a titolo ...

Dabo alla Fiorentina / Calciomercato news - ufficiale : preso il 25enne centrocampista francese : Dabo alla Fiorentina, Calciomercato news: preso il 25enne centrocampista francese. La compagine toscana si è assicurata il calciatore ormai ex Saint Etienne(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’acquisto di Dabo : formula e dettagli : Calciomercato Fiorentina – “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a ...

Calciomercato - tutte le trattative : valzer di centrocampisti - sorpresa Genoa - la Fiorentina cede - Inter e Napoli attive! : Calciomercato, tutte le trattative – Ultimi due giorni di mercato che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c’è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Parte tutto dalla Sampdoria che ha deciso di non rimpiazzare Praet e quindi di mollare la presa per Bessa che dunque potrebbe finire al Bologna, con il club emiliano che sta tentando in tutti i ...

Calciomercato Fiorentina - Babacar e un addio sempre più concreto : destinazione a sorpresa : Khouma Babacar continua a trovare pochissimo spazio nella Fiorentina. Anche nella disastrosa partita persa dai viola con il Verona, l’attaccante si è scaldato a lungo ma alla fine non è entrato. Il giocatore potrebbe quindi lasciare il club gigliato in questi ultimi due giorni di mercato. Molte le squadre che hanno effettuato dei sondaggi in queste settimane, ma a sorpresa il club che appare essere in vantaggio è il Sassuolo. La società ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Juve show - novità sul fronte Inter - attive Genoa - Bologna - Samp e Fiorentina : Ultimi giorni di Calciomercato, trattative caldissime. L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di Calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore ...

Calciomercato Fiorentina : clamorosa offerta al Barcellona - Roma beffata? Video : La #Fiorentina si sveglia dal torpore di questo #Calciomercato che fin qui ha regalato 0 emozioni ai suoi tifosi, tranne la cessione molto discutibile del giovane talento Ianis Hagi. Ebbene sì, perchè Corvino sta addirittura pensando di acquistare un giocatore da una delle più forti squadre al Mondo. Scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli della trattativa. Calciomercato Fiorentina: offerta per Aleix Vidal Aleix Vidal è un ...