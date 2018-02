Calciomercato Crotone | innesto in prospettiva dal Psg | vicino Diaby

Calciomercato Crotone - innesto in prospettiva ad Psg : vicino Diaby : Calciomercato Crotone – Il Crotone è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, nell’ultima giornata del massimo torneo italiano solo un pareggio contro il Cagliari a causa di clamoroso errori arbitrali che hanno penalizzato il club calabrese, adesso difficile trasferta sul campo dell’Inter. Nel frattempo nelle ultime ore importante movimento per il futuro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Icardi via dall'Inter? / Calciomercato : risentimento muscolare - Mauro in dubbio per il Crotone : Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, ma la situazione è vivace e un risentimento muscolare... (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News : Gabriel ad un passo dall'Empoli - UFFICIALE Zanellato al Crotone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: Zanellato si trasferisce ufficialmente al Crotone, Gabriel ad un passo dall'Empoli.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:56:00 GMT)

Calciomercato Crotone - accordo con il Milan per Zanellato : i dettagli : Calciomercato Crotone – Il Milan lavora in uscita. Per Gustavo Gomez ancora non si è riusciti a trovare un’intesa con l’agente del difensore che sono volate parole grosse. Intanto tra i giocatori che si apprestano a lasciare Milanello figura il giovane Niccolò Zanellato, ancora a secco di minuti giocati in Serie A in questa stagione e solo due gare all’attivo in Europa League. Nella giornata di oggi è andato in scena un ...

Calciomercato Crotone - torna Ricci : prestito dal Sassuolo : Crotone - Certi amori non finiscono. Come quello tra il Crotone e Federico Ricci , uno dei protagonisti della storica salita in Serie A dei rossoblù. L'esterno d'attacco classe 1994 saluta il Genoa, ...

Calciomercato Crotone - il punto di del dg Vrenna : da Ricci alle “possibili sorprese” : Calciomercato Crotone – Dopo Capuano, il Crotone ha ufficializzato anche l’acquisto di Benali ma i calabresi non hanno intenzione di fermarsi. Il direttore generale dei pitagorici, Raffaele Vrenna, ha fatto un punto sul mercato: “Stiamo aspettando di concludere per Ricci e poi saremo al completo, ma potrebbe arrivare qualche sorpresa. Abbiamo fatto più mercato, e prima, per sistemare la squadra sperando che questi acquisti ...

Calciomercato Crotone - Benali si presenta : "Qui per la salvezza" : Crotone - Il nuovo acquisto del Crotone , Ahmad Benali , si è presentato in conferenza stampa. " Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza - queste le sue prime parole - Ho parlato ...

Calciomercato - ecco Benali : "Crotone - ti porto alla salvezza" : CROTONE - " Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza". Ahmad Benali , nuovo acquisto del Crotone, ha già le idee chiare sulla sua avventura in rossoblù. "Ho parlato con Zenga ieri ...

Calciomercato Crotone - il prestito di Benali è ufficiale : Crotone - Il Crotone ha annunciato l'arrivo di Ahmad Benali. Il club calabrese ha infatti comunicato l'arrivo dal Pescara del centrocampista classe 1992, con la formula del prestito con diritto di ...

Calciomercato Crotone - Benali arriverà in prestito : Crotone - In giornata Ahmad Benali (25) raggiungerà Crotone . Il giocatore ha, nel frattempo, rinnovato il suo contratto con il Pescara fino al 2022 e ora passerà ai pitagorici con la formula del ...

Calciomercato Foggia - arriva Kragl in prestito dal Crotone : Foggia - Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Foggia presenterà i suoi due nuovi acquisti: oltre a Luigi Scaglia , la cui ufficialità è arrivata nei giorni scorsi, oggi il club rossonero ha annunciato l'...

Calciomercato - Crotone : genio e tecnica al servizio di Zenga Video : Il Crotone prova a rilanciare le sue chance salvezza con i colpi messi in atto in sede di mercato. Ufficiale l'arrivo del difensore centrale ex Cagliari Marco Capuano che è stato presentato nei giorni scorso presso la sala stampa dell'Ezio Scida. La societa' calabrese sta provando allo stesso tempo a snellire la rosa cedendo in prestito quei calciatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio prima col tecnico Davide Nicola e dopo ...

Calciomercato - Crotone : genio e tecnica al servizio di Zenga : Il Crotone prova a rilanciare le sue chance salvezza con i colpi messi in atto in sede di mercato. Ufficiale l'arrivo del difensore centrale ex Cagliari Marco Capuano che è stato presentato nei giorni scorso presso la sala stampa dell'Ezio Scida. La società calabrese sta provando allo stesso tempo a snellire la rosa cedendo in prestito quei calciatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio prima col tecnico Davide Nicola e dopo ...

Calciomercato - Crotone : tutti i dettagli dell'operatore Benali : tutti in campo per la ripresa degli allenamento in casa Crotone, formazione calabrese alla ricerca della sua seconda salvezza in massima serie. Un ritorno al termine della sosta invernale per la squadra diretta dal tecnico Walter Zenga che ha diretto i primi allenamento presso il centro sportivo pitagorico. Sullo sfondo la prossima sfida di campionato, spareggio salvezza, in casa dell'Hellas Verona, compagine neopromossa ma con voglia di non ...