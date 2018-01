Calciomercato Carpi | Carletti in prestito al Prato in Serie C

Calciomercato Prato - c'è la firma di Carletti dal Carpi : Prato - Il Prato , formazione che milita nel girone A della Serie C, comunica di aver ufficializzato il prestito dell'attaccante Cristian Carletti , classe '96 di proprietà del Carpi . Il calciatore, ...

Calciomercato Cagliari - Melchiorri al Carpi in prestito : Cagliari - Il Cagliari ha annunciato il passaggio dell'attaccante classe 1987 Federico Melchiorri al Carpi : il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Melchiorri ...

Calciomercato Carpi - si avvicina Emmanuello dall’Atalanta : i dettagli : Calciomercato Carpi – Il futuro di Simone Emmanuello sarà salvo sorprese al Carpi. Il centrocampista classe ’94 di proprietà dell’Atalanta ha vissuto la prima parte di stagione in prestito al Perugia ma con la maglia del ‘Grifo’ ha collezionato solo 10 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Per questo il giocatore cambierà maglia. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in corso un ...

Calciomercato Carpi - l’innesto arriva dal Cagliari : tutti i dettagli : Calciomercato Carpi – Il Carpi sta disputando una stagione altalenante, dopo un inizio difficile la squadra sembra in ripresa e punta la qualificazione ai playoff. Nel frattempo si lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. E’ fatta per un colpo in attacco dal Cagliari, arriva Federico Melchiorri, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto e dalla prossima settimana ...

Calciomercato Carpi - cercasi attaccante : si guarda in casa Lazio - ecco l’obiettivo : Calciomercato Carpi – L’obiettivo minimo del Carpi è chiudere a maggio il campionato di Serie B in zona playoff per giocarsi la possibilità di essere promosso in Serie A. Il club emiliano si appresta quindi a rafforzare la rosa nel mercato di gennaio. Uno dei nomi che piacciono molto alla società è quello di Simone Palombi della Lazio, che nella passata stagione ha giocato in prestito alla Ternana. Il club biancoceleste è pronto a ...